İsrail'in Haaretz gazetesi, polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına müdahale eden bir İsrail savaş helikopterinin müzik festivalindeki sivilleri de vurduğunu iddia etti. Haaretz'in haberinde, ""7 Ekim'de, festival alanındaki sivilleri İsrail askeri helikopteri vurdu" ifadelerine yer verildi.Haaretz gazetesi, İsrailli güvenlik yetkililerinin, Hamas'ın Gazze'den 7 Ekim'de düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı güvenlik değerlendirmesiyle ilgili bilgi verdi.

Güvenlik yetkililerinin, Hamas'ın, saldırı esnasında dronlar ve paraşütlü unsurlar sayesinde müzik festivalini öğrendiği aktarılan haberde, iletişim sistemini kullanarak onları bölgeye yönlendirdiğini tahmin ettikleri kaydedildi.

Habere göre, polis soruşturmasında, festivale katılanların çoğunun ilk silah sesi duyulmadan yarım saat önce partinin durdurulmasına karar verildiği için kaçmayı başardığı yer aldı.

HELİKOPTER FÜZELERİ KULLANILMIŞ

Haaretz haberinde, soruşturmanın aynı zamanda bir İsrail savaş helikopterinin Hamaslılara ateş açarken sivilleri de vurduğunu ortaya çıkardığını iddia ederek, şu ifadelere yer verildi:

"Bir polis kaynağına göre, soruşturma aynı zamanda olay yerine gelen ve görünüşte oradaki teröristlere ateş açan İsrail ordusuna ait bir savaş helikopterinin de bazı festival katılımcılarını vurduğunu gösteriyor. Polise göre festivalde 364 kişi öldürüldü."

Helikopterlerin Hamas üyelerini engellemeye çalıştığı esnada sivilleri vurduğu belirtilmiş, o anlara ilişkin görüntüler de paylaşılmıştı.

SAĞ KURTULAN İSRAİLLİ DE YÖNETİMİ SUÇLADI

Daha önce festival saldırısından sağ kurtulan bir İsrailli de Tel Aviv yönetimini suçlamıştı. İfadesinde, tankların sivillerin üzerine ateş açtığını beyan etmişti.



İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi de Hamas'ın Gazze'den 7 Ekim'de düzenlediği saldırıya İsrail Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerin müdahale ettiği anlara ilişkin bir haber yayımlamıştı.

İsrail ordusunun müdahale sırasında yaşadığı duruma ilişkin haberde şu iddiaya yer verilmişti:

"Hamas teröristleri kalabalığın arasına yavaşça karışmaları ve ne olursa olsun kıpırdamamaları yönünde talimat aldı. Böylelikle hava kuvvetlerini aşağıdakilerin İsrailli olduğuna inandırmaya çalıştılar. Bu aldatmaca, Apache helikopterleri tüm kısıtlamalardan kurtulmak zorunda kalana kadar bir süre işe yaradı. Pilotlar kimin terörist kimin İsrailli olduğunu ayırmanın zor olduğunu anlayınca saat 09.00 sıralarında bazıları üstlerinden izin almadan bağımsız olarak teröristlere karşı top mermisi kullanmaya karar verdi."

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