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Dünya

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e darbe! Tüneli havaya uçurdukları anları paylaştılar

Gazze'de şiddetli çatışmalar devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'deki bir tünelde 5 İsrail askerinin öldürüldüğü saldırının görüntülerini yayınladı.

AA17 Kasım 2023 Cuma 00:09 - Güncelleme:
Kassam Tugayları'ndan İsrail'e darbe! Tüneli havaya uçurdukları anları paylaştılar
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da bir tünelin girişine bubi tuzağı kurduğu ve bir grup İsrail askerini oraya çekip tüneli havaya uçurduğu anlara ait olduğunu belirttiği bir video paylaştı.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yayınlanan videoda, Beyt Hanun'daki En-Nasr Camisi yakınında yer alan tünellerden birinin girişine bubi tuzağı kurularak İsrail Mühendislik Birlikleri'nden bir kuvvetin buraya çekildiği ifade ediliyor.

Videoda, askerlerden birinin kameraya dokunmasıyla birlikte tuzağın patlatıldığı aktarılıyor.

Kassam Tugayları, görüntülerin 10 Kasım'da gerçekleştirilen operasyona ait olduğunu, İsrail'in söz konusu operasyonda biri subay olmak üzere 5 askerinin öldürüldüğünü itiraf ettiğini aktardı.

İsrail tarafından ise söz konusu görüntülere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

  • Hamasın İzzeddin el-Kassam
  • Tünel saldırısı
  • Beyt Hanun saldırısı

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