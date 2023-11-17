Kassam Tugayları'ndan İsrail'e darbe! Tüneli havaya uçurdukları anları paylaştılar

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yayınlanan videoda, Beyt Hanun'daki En-Nasr Camisi yakınında yer alan tünellerden birinin girişine bubi tuzağı kurularak İsrail Mühendislik Birlikleri'nden bir kuvvetin buraya çekildiği ifade ediliyor.
Videoda, askerlerden birinin kameraya dokunmasıyla birlikte tuzağın patlatıldığı aktarılıyor.
Kassam Tugayları, görüntülerin 10 Kasım'da gerçekleştirilen operasyona ait olduğunu, İsrail'in söz konusu operasyonda biri subay olmak üzere 5 askerinin öldürüldüğünü itiraf ettiğini aktardı.
İsrail tarafından ise söz konusu görüntülere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.