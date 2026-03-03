İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9727
  • EURO
    51,1797
  • ALTIN
    7496.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Netanyahu'dan ''Kürtleri'' ayaklandırma girişimi! İlk kez Trump'a önerdi
Dünya

Netanyahu'dan ''Kürtleri'' ayaklandırma girişimi! İlk kez Trump'a önerdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Irak'taki KYB Başkanı Bafel Talabani ve KDP lideri Mesud Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'a yönelik saldırılar ve Tahran'ın misillemeleri masaya yatırıldı. Kaynaklar, sürecin arkasında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun aylar süren diplomatik temaslarının olduğunu belirtirken, 'Genel kanı ve özellikle Netanyahu'nun görüşü, Kürtlerin ortaya çıkacağı, ayaklanacakları yönünde.' değerlendirmesinde bulundu.

AA3 Mart 2026 Salı 11:03 - Güncelleme:
Netanyahu'dan ''Kürtleri'' ayaklandırma girişimi! İlk kez Trump'a önerdi
ABONE OL

Axios haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, Talabani ve Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaynaklar, görüşmelerde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının gidişatı ve olası sonraki adımların ele alındığını ileri sürdü.

Söz konusu görüşmelerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "aylar süren perde arkasındaki girişimlerinin" sonucu olduğunu savunan kaynaklar, "Genel kanı ve özellikle Netanyahu'nun görüşü, Kürtlerin ortaya çıkacağı, ayaklanacakları yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklar, İran'a yönelik saldırılar ve rejim değişikliği çağrılarında "ısrarcı" olduğu belirtilen Netanyahu'nun, Beyaz Saray'daki bir toplantıda ilk kez "Kürtleri" Trump'a önerdiğini iddia etti.

Haberde, "Kürtlerin İran-Irak sınırı boyunca binlerce silahlı unsura sahip olduğu ve kontrol ettikleri stratejik bölgelerin savaşın gidişatı açısından önem taşıyabileceği" vurgulanarak, İsrail'in Suriye, Irak ve İran'daki bazı gruplarla uzun yıllara dayanan güvenlik ve istihbarat bağlarının bulunduğu hatırlatıldı.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, söz konusu görüşmelere ilişkin soruya, "Başkan Trump son günlerde bölgedeki birçok müttefik ve ortakla temas halinde." yanıtını verdi.

Mossad ajanları enselendi İsrail'in Körfez oyunu ayyuka çıktı

"Müzakere tuzağı" itirafı: Vakit kazanmak için oyaladık

Trump'tan "sınırsız kaynağa sahibiz" mesajı: Sonsuza dek savaşabiliriz

Trump'tan ABD seçimlerinde "hile" iddiası: Kimlik zorunlu tutulmalı

Hürmüz Boğazı'nda kritik eşik! Rusya uyardı: Şok yaşanacak

ÖNERİLEN VİDEO

Orta Doğu yangın yeri: Füzeler peş peşe fırlatıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.