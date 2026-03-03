Axios haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, Talabani ve Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaynaklar, görüşmelerde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının gidişatı ve olası sonraki adımların ele alındığını ileri sürdü.

Söz konusu görüşmelerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "aylar süren perde arkasındaki girişimlerinin" sonucu olduğunu savunan kaynaklar, "Genel kanı ve özellikle Netanyahu'nun görüşü, Kürtlerin ortaya çıkacağı, ayaklanacakları yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklar, İran'a yönelik saldırılar ve rejim değişikliği çağrılarında "ısrarcı" olduğu belirtilen Netanyahu'nun, Beyaz Saray'daki bir toplantıda ilk kez "Kürtleri" Trump'a önerdiğini iddia etti.

Haberde, "Kürtlerin İran-Irak sınırı boyunca binlerce silahlı unsura sahip olduğu ve kontrol ettikleri stratejik bölgelerin savaşın gidişatı açısından önem taşıyabileceği" vurgulanarak, İsrail'in Suriye, Irak ve İran'daki bazı gruplarla uzun yıllara dayanan güvenlik ve istihbarat bağlarının bulunduğu hatırlatıldı.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, söz konusu görüşmelere ilişkin soruya, "Başkan Trump son günlerde bölgedeki birçok müttefik ve ortakla temas halinde." yanıtını verdi.

Mossad ajanları enselendi İsrail'in Körfez oyunu ayyuka çıktı

"Müzakere tuzağı" itirafı: Vakit kazanmak için oyaladık

Trump'tan "sınırsız kaynağa sahibiz" mesajı: Sonsuza dek savaşabiliriz

Trump'tan ABD seçimlerinde "hile" iddiası: Kimlik zorunlu tutulmalı

Hürmüz Boğazı'nda kritik eşik! Rusya uyardı: Şok yaşanacak