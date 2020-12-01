ALES/2 sınavı ertelendi mi? 2020 ALES 2 sınavı ne zamana ertelendi?

01 Aralık 2020 Salı 16:26 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 17:08

ALES/2 sınavı ertelendi mi? sorusunun yanıtı sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ÖSYM, Koronavirüs önlemleri kapsamında 7 sınavı erteledi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2020-ALES/2) girecek adaylar ALES 2020 iptal edildi mi? Sorusuna yanıt arıyor. Peki 2020 ALES 2 sınavı ne zamana ertelendi? İşte tüm merak edilenler..

ALES 2 ERTELENDİ Mİ?

06 Aralık 2020 tarihinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 2) ertelendi. Yeni koronavirüs tedbirleri doğrultusunda 2020 yılı sınav takviminde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelendi.

İşte ertenelen sınavlar ve ÖSYM'nin konuya ilişkin yaptığı son dakika açıklaması.

ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 yılı sınav takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir." açıklamasında bulundu.

ALES 2 SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?

ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada;

"Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." denildi.

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ALES Nedir?

ALES olarak kısaltılan sınavın adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavıdır. Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır. Yılda üç kez yapılan bu sınavda puan aralığı 50 ve 100 arasıdır. 07.09.2017 tarihli değişiklikle sınav sözel ve sayısal olarak 2 testten ve 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 2.5 saat, geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.

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