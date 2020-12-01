DHBT sınavı ertelendi mi? 2020 DHBT sınav tarihi ne zaman?

01 Aralık 2020 Salı 16:53 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 17:06

DHBT sınavı ertelendi mi? sorusunun yanıtı sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ÖSYM, Koronavirüs önlemleri kapsamında 7 sınavı erteledi. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne (2020 DHBT) girecek adaylar DHBT sınav tarihi konusunda bilgi edinmek istiyor. 2020 DHBT sınav tarihi ne zaman? İşte tüm merak edilenler..

DHBT ERTELENDİ Mİ?

06 Aralık 2020 tarihinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 2) ertelendi. Yeni koronavirüs tedbirleri doğrultusunda 2020 yılı sınav takviminde yer alan DHBT sınavı ileri bir tarihe ertelendi.

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İşte ertenelen sınavlar ve ÖSYM'nin konuya ilişkin yaptığı son dakika açıklaması.

ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 yılı sınav takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir." açıklamasında bulundu.

2020 DHBT SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada;

"Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." denildi.

DHBT NEDİR?

DHBT, KPSS aşamalarından birisidir. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin 2018-KPSS Lisans – Ortaöğretim yada Önlisans kısmının Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile DHBT’ye katılmaları zorunludur.

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