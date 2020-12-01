Son dakika! ÖSYM, 7 sınavı erteledi! Hangi sınavlar ertelendi?

01 Aralık 2020 Salı 15:50 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 16:10

Son dakika... ÖSYM, 7 sınavı erteledi! ÖSYM, yakın zamanda yapılacak olan 7 sınavı erteledi. Sınavlara girecek olan adaylar Hangi sınavlar ertelendi? sorusuna yanıt arıyor. Son dakika gelişmesine göre; Yeni koronavirüs tecbirleri doğrultusunda 2020 yılı sınav takviminde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelendi. İşte ertelenen sınavlara ilişkin detaylar...

ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 yılı sınav takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir." açıklamasında bulundu.

ÖSYM Sınavlarına İlişkin Açıklama

Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI İPTAL OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı, 5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavların ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. İşte, iptal olan AÖL sınavları hakkında MEB'den yapılan o açıklama;

MEB: "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir."