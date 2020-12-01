MBSTS sınavı ertelendi mi? MBSTS sınav tarihi ne zaman?

01 Aralık 2020 Salı 17:05 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 17:06

MBSTS sınavı ertelendi mi? sorusunun yanıtı sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ÖSYM, Koronavirüs önlemleri kapsamında 7 sınavı erteledi. Bu kapsamda bu sınava katılacak olan adaylar ertelenen MBSTS sınav tarihi hakkında araştırma yapıyor. MBSTS, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan imam, Kur’an kursu öğretmeni ve müezzinlere yönelik bir sınadır. Peki MBSTS sınav tarihi ne zaman? İşte tüm merak edilenler..

MBSTS ERTELENDİ Mİ?

06 Aralık 2020 tarihinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 2) ertelendi. Yeni koronavirüs tedbirleri doğrultusunda 2020 yılı sınav takviminde yer alan MBSTS sınavı ileri bir tarihe ertelendi.

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İşte ertenelen sınavlar ve ÖSYM'nin konuya ilişkin yaptığı son dakika açıklaması.

ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 yılı sınav takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir." açıklamasında bulundu.

2020 MBSTS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'den 2020 MBSTS sınav tarihine ilişkin yapılan açıklamada;

"Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." denildi.

MBSTS NEDİR?

MBSTS, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın kısa adıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak, kariyer basamaklarında kriter olarak değerlendirmek ayrıca;

1. Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri,

2. Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,

3. Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirileceklere yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 1 inici fıkrasında “Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılabilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı en az iki yılda bir Mbsts’ı yapıyor. MBSTS’ı Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan imam, Kur’an kursu öğretmeni ve müezzinlere yönelik bir sınav. Eğer görev yerinizi veya unvanınızı (imam iken uzman imam olmak gibi) değiştirmek, yurt dışı ve hac’da görevlendirilmek isterseniz bu sınava girmiş olmanız gerekir.

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