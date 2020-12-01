DUS sınavı ertelendi mi? DUS 2020 (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı) ne zamana ertelendi?

01 Aralık 2020 Salı 16:08 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 16:16

DUS sınavı ertelendi mi? sorusunun yanıtı sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı olan DUS aynen Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) olduğu gibi Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapacak öğrencileri için bir sınavdır. ÖSYM, Koronavirüs önlemleri kapsamında 7 sınavı erteledi. Peki DUS 2020 (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı) ne zamana ertelendi? İşte tüm merak edilenler..

ÖSYM, 7 sınavı erteledi! ÖSYM, yakın zamanda yapılacak olan 7 sınavı erteledi. Son dakika gelişmesine göre; Yeni koronavirüs tecbirleri doğrultusunda 2020 yılı sınav takviminde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelendi. İşte ertelenen sınavlar ve ÖSYM'nin konuya ilişkin yaptığı son dakika açıklaması.

ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 yılı sınav takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir." açıklamasında bulundu.

DUS SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?

ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada;

"Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." denildi.

DUS NEDİR?

Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı olan DUS aynen Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) olduğu gibi Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapacak öğrencileri seçmek için yapılan bir sınavdır.

DUS ZORUNLU MU?

DUS Sınavı Diş Hekimi olup ağağıdaki alanlarda uzmanlık statüsü elde etmek isteyen kişilerin girdiği bir sınavdır.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi,

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi,

Ortodonti,

Endodonti,

Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği),

Periodontoloji,

Protetik Diş Tedavisi,

Restoratif Diş Tedavisi alanlarında uzmanlık eğitimi almak için adaylar DUS Sınavına girerler. DUS sınavı her diş hekimine zorunlu değildir. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı adayları, hedefledikleri kurumlarda uzmanlık eğitimi alma hakkı kazanırlarsa, belirli sürelerde bu eğitimi tamamlarlar. Her diş hekimi DUS ‘a girmek zorunda değildir. Yalnızca uzman olarak kurumlarda görev almak isteyen diş hekimleri DUS ‘a girmek zorundadır. Eğer hedefiniz uzman statüsünde görev yapmak değilde diş hekimi olarak özel kurumlarda çalışmaya devam etmek için DUS sınavına girmenize gerek yoktur.