Bugün ne sınavı var? 4 Ekim 2020 ÖSYM sınav bilgileri

04 Ekim 2020 Pazar 09:59 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 09:59

ÖSYM hafta sonu sınavlarını düzenliyor. Bugün sabah saatlerinde sınava girebilmek için yollara çıkan pek çok aday, okullarda zamanında olabilmek için erkenden sınav yerine gitti. Vatandaşlar bugün hangi sınavın yapılacağını öğrenmek istiyor. Sınavlar genel olarak sabah 10.00 saatlerinde gerçekleştiriliyor. Sabah saatlerinde düzenlenen sınavlar, bazen iki oturum halinde yapılıyor. Peki, bugün ne sınavı var? İşte 4 Ekim 2020 ÖSYM sınav bilgileri

BUGÜN NE SINAVI VAR?

4 Ekim 2020'de gerçekleşecek olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sınavı bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'deki sınav merkezlerinde uygulanacak. Sınava katılacak olan adaylar sabah ve öğleden sonra oturumunda TUS sınav saati geçtikten sonra sınav binalarına alınmayacak. 2 oturum halinde gerçekleşecek olan sınavda uzmanlık yapmak isteyen pratisyen hekimler ve doktorlar ter dökecek.

İlk oturumda Temel Tıp Bilimleri Testi, ikinci oturumda ise Klinik Tıp Bilimleri Testi çözülecek.

TUS SINAV SAATLERİ

ÖSYM tarafından 4 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen TUS sınav saati 10.00'da ilk oturumu ile başlayacak. İkinci oturum ise saat 14.30'da gerçekleşecek.

ÖSYM’nin yayınladığı TUS kılavuzundaki bilgilere göre, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir.

Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir.

Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar, soru kitapçığı ve cevap kağıdını, salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabileceklerdir.

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