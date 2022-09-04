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Eğitim

Bugün ne sınavı var? 4 Eylül 2022 sınav takvimi

Bugün ne sınavı var? sorusunun cevabı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. ÖSYM, MEB ve Üniversiteler tarafından uygulanan sınavlar devam ediyor. Bu hafta sonu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için düzenlenen bursluluk sınavı ve TUS (2. Dönem) gerçekleşecek. İşte 4 Eylül 2022 sınav takvimi

4 Eylül 2022 Pazar 16:38 - Güncelleme:
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Bugün ne sınavı olduğu, okul önlerindeki kalabalığı gören vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ÖSYM, MEB ve Açıköğretim sınavları cumartesi ve pazar günleri uygulanıyor. bugün düzenlenecek sınavlara katılacak olan adaylar, sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav saatinden önce hazır bulunacaklar. Peki 4 Eylül 2022 ne sınavı var? İşte 4 Eylül 2022 sınav takvimi

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, ilköğretim ve hazırlık sınıflarına yönelik İOKBS (bursluluk sınavı) uygulanacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak.

Ayrıca ÖSYM'nin düzenlediği 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ile 2022 Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) uygulanacak.

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Bursluluk sınavı saat 10'da başlayacak. Sınavında öğrencilere 4 seçenekli 100 soru sorulacak. İOKBS (Bursluluk sınavı) süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

Bursluluk sınavı saat 12.00'da sona erecektir.

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

TUS SINAVI SAAT KAÇTA?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-TUS (2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınavı saat 10.15'te başlayacak.

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

TUS sınavı saat kacta bitiyor? TUS soru dağılımı nasıl?

Bursluluk sınavı (İOKBS) giriş belgesi alma ekranı

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