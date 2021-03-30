A101 1 Nisan 2021 kataloğu! A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

30 Mart 2021 Salı 13:01 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 13:01

A101 aktüel ürünlerin perşembe günü için hazırlanan indirim kataloğu yayınlandı. A101 1 Nisan 2021 kataloğunda bu hafta Çalışma masası, dekoratif raf, Masa-sandalye takımı, yataklı salıncak, indirimli bebek bezleri ve epilasyon aletleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. A101'in bu haftaki kataloğunda otomobil için gerekli aksesuarlar da yer alıyor. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki A101'e bu hafta neler var? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101'de bu hafta uygun fiyata birçok beyaz eşya, mobilya, dekoratif ürünler, elektronik ürünler, mutfak eşyası, züccaciye ve tekstil kapsamındaki ürünler yer alıyor. Ayrıca tüm Plastik Ürünlerde yüzde 25 İndirim fırsatı müşterileri bekliyor olacak. İşte A101 1 Nisan 2021 kataloğundaki indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

A101 aktüel ürünler kataloğunda; Toshiba 65" Ultra HD Smart Led Televizyon, HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Led Televizyon, SEG No-Frost Buzdolabı, SEG Mekanik Silindirik Termosifon, Singer Dikiş Makinesi, Fantom Carbon Cyclone Süpürge, Tefal Easygliss Buharlı Ütü, Arzum Nuvo Saç Maşası, Arzum Epilasyon Aleti, Schafer Chef Mix Çubuk Blender, Sunny Lateafe Çay Makinesi, Taç Luna 7 Parça Granit Tencere Seti, Sinbo French Press, Dekoratif Raf ve Sehpa Seti 3'lü, Rattan Görünümlü Cam Tablalı Masa ve Sandalye Seti, Metal Oturma Grubu, Dekoratif Raf ve Sehpa Seti 3'lü, Nouvelle Dilimli Stor Perde, Yatarlı 3 Kişilik Salıncak, Metal Oturma Grubu ve çok daha fazlası yer alıyor.

A101'e bu hafta gelecek olan aktüel ürünlerin arasında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. A101 kataloğunda bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar yüzlerce ürün, indirimli fiyatla satışa sunulacak.

A101 Aldın Aldın kataloğunda çok sayıda oto aksesuarı da yer alıyor. Piranha Oto Teyp 119,95 TL, Michelin Dijital Basınç Göstergeli Hava Pompası 179,95 TL, Piranha Oto Multimedya Sistemi 399 TL, Piranha FullHD Araç Yol Kayıt Kamerası 99,95 TL. Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 49,95 TL. Piranha Araç Şarj Aleti 12,95 TL, Piranha Manyetik Telefon Tutucu 14,95 TL, 12 volt pompası ile birlikte satışa sunulan, taşıma çantası Piranha Araç İçi Şişme Yatak 154,95 TL, Oto Bagaj Organizeri 19,95 TL, Oto Güneşlik Organizer 17,95 TL, Oto Koltuk Arkası Organizer 18,95 TL, Seyahat yastığı 19,95 TL, Piranha Direksiyon Kılıfı 19,95 TL'den satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda züccaciye ürünlerinin yer aldığı sayfada; Isıya dayanıklı Pyrex kapaklara sahip, 3 kat yanmaz yapışmaz malzemeden üretilmiş, çizilmelere ve aleve karşı son derece dayanıklı, PFOA içermeyen Taç Luna 7 Parça Granit Tencere Seti 349,95 TL. Kızartma Tenceresi 39,95 TL. Seramik Fırın kabı çeşitleri 22,50 TL, Seramik Kek Kalıbı çeşitleri 27,50 TL, Cem NEro Midi Ürünler 29,95 TL, Ayaklı Kapaklı Cam Şekerlik 24,95 TL, Paşabahçe Generation Kase Takımı 24,95 TL. Sinbo French Press 14,95 TL. Metal Ceviz Kıracağı 6,95 TL olarak raflarda yerini alacak.

A101'de bu hafta ayrıca Prima Çocuk Bezi çeşitleri 84,95 TL, Bref Perfume Switch Klozet Bloğu 10,95 TL, Soffio Külot Bez Çeşitleri 46,95 TL, Molfix Çocuk Bezi çeşitleri 75 TL, Sleepy Çocuk Bezi çeşitleri 75 TL, Baby Turco Doğadan Çocuk Bezi çeşitleri 60,95 TL, Evy Baby Çocuk Bezi çeşitleri 45 TL gibi birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101 1 Nisan 2021 aktüel kataloğunda mobilya ve bahçe kapsamında ürünler de bulunuyor. Dekoratif Raf ve 3'lü Sehpa Seti 179 TL, Metal mat siyah ayaklara sahip Çalışma Masası 119 TL, 240 kg taşıma kapasiteli, 2 yıl garantili Yatarlı 3 Kişilik Salıncak 1999 TL. Dış mekana dayanıklı ip örme, Panama boncuk elyaf dolgulu, 150kg taşıma kapasiteli ve 2 yıl garantili Askılı Salıncak 1499 TL, Metal Oturma Grubu 2399 TL, Rattan Görünümlü Cam Tablalı Masa+4 Sandalye Seti 1499 TL fiyatla satılacak.

A101'de bu hafta tekstil ihtiyaçları kapsamında müşteriye sunulacak olan ürünler arasında; Kaymaz taban Saçaklı küçük Yolluk 37,95 TL, Kaymaz Tabanlı Saçaklı Yolluk 69,95 TL, Farklı renklerde Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 24,95 TL, Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 21,95 TL, Bay Soket Çorap 12,95 TL. Farklı desenlerde Runner 4,95 TL, Silikon Yastık 15,95 TL, Yastık Kılıfı 10,95 TL, Zorluteks'ten Nouvelle Dilimli Stor Perde 79,95 TL. Bayan Düğmeli Triko Hırka 19,95 TL olarak yer alacak.

Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led Tv 5.699 TL

HI-LEVEL HL55UAL402 55" Ultra HD Android Smart Led Tv 3.599 TL

HI-LEVEL 32HL555 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 1.499 TL

Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1.299 TL

SEG SNF 4500 No-Frost Buzdolabı 2.799 TL

SEG STF 65 Turbo Fırın 1.299 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 749 TL

Singer M1605 Dikiş Makinesi 599 TL

Tefal FV3951 Easygliss Byharlı Ütü 399 TL

Fantom CC 3500 Carbon Cyclone Süpürge 579 TL

Arzum AR 1131 Lusso El Blender Seti 229 TL

Arzum AR 5069 Nuvo Saç Maşası 89,95 TL

Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 89,95 TL

Arzum AR 5040 Epilasyon Aleti 119 TL

Sunny Lateafe Çay Makinesi 159 TL

Schafer Chef Mix Çubuk Blender 119 TL

Kiwi KCM 7510 Elektrikli Cezve 39,95 TL

Aprilla AHC 5008 Saç Kesme Makinesi 69,95 TL

Piranha Araç İçi Şişme Yatak 154,95 TL

Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 49,95 TL

Piranha 7785 Oto Multimedya Sistemi 399 TL

Sinbo French Press 14,95 TL

Taç Luna 7 Parça Granit Tencere Seti 349,95 TL

Cem Nero Midi Ürünler 29,95 TL

Pandelli Kızartma Tenceresi 39,95 TL

Seramik Fırın Kabı Çeşitleri 22,50 TL

Paşabahçe Generation Kase Seti 7 Parça 24,95 TL

Seramik Kek Kalıbı 27,50 TL

Metal Oturma Grubu 2.399 TL

Rattan Görünümlü Cam Tabalı Masa ve Sandalye Seti 1.499 TL

Yatarlı 3 Kişilik Salıncak 1.999 TL

Askılı Salıncak 1.499 TL

Çalışma Masası 119 TL

Dekoratif Raf ve Sehpa Seti 3'lü 179 TL

Nouvelle Dilimli Stor Perde 79,95 TL

Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x150cm 37,95 TL

Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x200cm 47,95 TL

Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x300cm 69,95 TL

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