BİM'de bu Salı neler var? BİM 30 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu!

28 Mart 2021 Pazar 13:39 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 13:39

BİM'in Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e Salı günü için gelecek olan aktüel ürünler arasında; Kadın Ev EşofmanTakımı, Duracell Pil, Naturalove Ledli Ayna ve Fairy Bulaşık Makinesi Tableti gibi ürünleri avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. Peki BİM'de bu Salı neler var? İşte BİM 30 Mart 2021 Salı aktüel ürünler kataloğu.

BİM 30 MART 2021 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 30 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Naturalove Ledli Ayna 64,90 TL, Prize EDT Parfüm Kadın - Erkek 50 ml 14,90 TL, Kadın Ev EşofmanTakımı 59,90 TL, Kadın Dolgulu Sütyen Takımı 24,90 TL, Desenli Makyaj Çantası 14,90 TL, Casilli Pijama Takımı 39,90 TL, Comfort Family Soket Çorap 3'lü 12,90 TL, Door Dudak Balmı 5,95 TL, Dermokil Saç Bakım Maskesi 300 ml 12,90 TL olarak satışa çıkıyor.

BİM'de bu Salı satışa sunulacak olan aktüel ürünler arasında Hindistan cevizi temalı sayfada; Ülker Godiva Domes Hindistan Cevizli Çikolata 123 gr 19,90 TL, Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml 17,90 TL, Hindistan Cevizi Kaplamalı Bademli Hurma 90 gr 9,95 TL, Bor Hindistan Cevizi Aromalı Gazoz 6x200 ml 8,95 TL, Thai Coco Hindistan Cevizi Sütlü İçecek 280 ml 6,95 TL, Abdullah Efendi Hindistan Cevizi Aromalı Türk Kahvesi 100 gr 5,50 TL, Ülker Lokmalık Hindistan Cevizli Kek 160 gr 3,75 TL, Ülker 9 Kat Hindistan Cevizli Kremalı Gofret 114 gr 3,25 TL'den satışa sunulacak.

Comfort Family Soket Çorap 3'lü 12,90 TL'den bu hafta BİM'de. Ayrıca Door Dudak Balmı 5,95 TL fiyatı ile Hindistan cevizi kokulu olarak satışa çıkıyor. Devamında Dermokil Saç Bakım Maskesi 300 ml 12,90 TL'den geliyor.

BİM'e bu salı Abdullah Efendi Hindistan Cevizi Aromalı Türk Kahvesi 100 gr 5,50 TL'den geliyor. Yanında atıştırmalık Ülker Lokmalık Hindistan Cevizli Kek 160 gr 3,75 TL, Ülker 9 Kat Hindistan Cevizli Kremalı Gofret 114 gr 3,25 TL. Ayrıca Çokkolata Kakaolu Fındık Kreması 1,5 Kg 25,90 TL fiyatlarıyla müşterinin beğenisine sunulacak.

BİM'E SALI GÜNÜ GELECEK OLAN AKTÜEL ÜRÜNLERİN FİYATLARI

Bim Aktüel Kataloğu ilk sayfa içerisinde yer alan yeni fırsat ürünleri sırasıyla şöyle...

Door Dudak Balmı 5,95 TL

Casilli Pijama Takımı 39,90 TL

Desenli Makyaj Çantası 14,90 TL

Naturalove Ledli Ayna 64,90 TL

Sandy 600 ml Sıvı Sabun 9,95 TL

Kadın Ev Eşofman Takımı 59,90 TL

Kadın Dolgulu Sütyen Takımı 24,90 TL

Powerdent 2'li Siyah Diş Fırçası 4,95 TL

Comfort Family 3'lü Soket Çorap 12,90 TL

Fairy 90'lı Bulaşık Makinesi Tableti 89,90 TL

Dermokil 300 ml Saç Bakım Maskesi 12,90 TL

Powerdent Charcoal 75 ml Diş Macunu 6,95 TL

Prize EDT 50 ml Parfüm Kadın – Erkek 14,90 TL

Rexona 150 ml Deodorant ve Kotex 8'li Ultra 18,90 TL

Fairy 2×1000 ml Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı 22,90 TL

Bella 150 ml Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı 17,90 TL

Viking 1200 ml Premium Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 11,90 TL

BİM'in Salı günü için hazırlanan aktüel kataloğundaki ürünlerin büyük indirimlerle satışa sunulacak ikinci sayfasında;

Serel 1400 gr Tahin 29,90 TL

Queen 12'li Kağıt Havlu 19,90 TL

Blume 32'li Tuvalet Kağıdı 27,90 TL

Serel 800 gr Üzüm Pekmezi 22,50 TL

Kelly's 400 gr Fitness Müsli 12,90 TL

Duracell 10'lu AAA İnce Pil 29,90 TL

Duracell 10'lu AA Kalem Pil 29,90 TL

Duracell 3'lü 2032 Düğme Pil 19,90 TL

Gof Gof 10×33 gr Fındıklı Gofret 9,95 TL

Vow 10×40 gr Karamelli Nuga Bar 7,95 TL

Komili 4 Litre Sıvı Sabun Çeşitleri 16,90 TL

Berk 100×3,2 gr Demlik Poşet Çay 13,90 TL

Party 300 gr Ballı Hardallı Mısır Cipsi 4,95 TL

Centro 10×36 gr Beyaz Çikolatalı Gofret 8,50 TL

Centro 10×36 gr Bitter Çikolatalı Gofret 6,95 TL

Çokkolata 1,5 Kg Kakaolu Fındık Kreması 25,90 TL

Casey 540 gr Çikolata Soslu Kaplamalı Kek 9,95 TL

Ülker 160 gr Lokmalık Hindistan Cevizli Kek 3,75 TL

Bor Hindistan Cevizi 6×200 ml Aromalı Gazoz 8,95 TL

Thai Coco 280 ml Hindistan Cevizi Sütlü İçecek 6,95 TL

Waff Star 10×25 gr Hindistan Cevizi Dolgulu Bar 5,95 TL

Hindistan Cevizi 90 gr Kaplamalı Bademli Hurma 9,95 TL

Ülker 9 Kat 114 gr Hindistan Cevizli Kremalı Gofret 3,25 TL

Ülker 123 gr Godiva Domes Hindistan Cevizli Çikolata 19,90 TL

Abdullah Efendi 100 gr Hindistan Cevizi Aromalı Türk Kahvesi 5,50 TL

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