28 Mart 2021 Pazar 15:41 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 15:41

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'a bu Çarşamba elektronikten elektrikli ev aletlerine, züccaciyeden tekstile, gıdadan kişisel bakım ürünlerine kadar yüzlerce üründe büyük indirimler yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Termostatlı Midi Fırın, Aile Boyu Çaydanlık, Dalgalı Tepsi, Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere, Kadın ve Erkek için Kadife Jakarlı Bornoz takımı gibi ürünler yer alıyor. İşte ŞOK 31 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK markete bu hafta Çarşamba günü gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Çarşamba günü raflarını yenileyen ŞOK aktüel kataloğunda birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK'ta bu hafta yaklaşan mübarek Ramazan Ayı vesilesi ile indirimli ürünler bulunuyor. Bu haftanın kataloğunda yine elektronik ürünlerden mutfak eşyalarına kadar birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

ŞOK Aktüel 31 Mart 2021 kataloğunda bu haftanın ilk dikkat çeken ürünlerinden Sinbo Elektrikli Çay Makinesi 129 TL, Homend Pottoman Türk Kahvesi Makinesi 279 TL, Sinbo Tost Makinesi 189 TL, Kiwi Doğrayıcı Rondo 89,90 TL. Sinbo Yumurta Pişirme Makinesi 69,90 TL, Teba Elektrikli Su Isıtıcı 69,90 TL, Motte Termostatlı Midi Fırın 299 TL ve Kiwi Elektrikli Cam Cezve 99,90 TL fiyatla karşımıza çıkıyor.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; Akdeniz Aile Boyu Soft Touch Çaydanlık 119 TL, Paşabahçe markalı Kapaklı Servis Tabağı 34,95 TL, 6'lı V-Block Meşrubat Bardağı 39,95 TL, 6'lı V-Block Çay Bardağı 21,95 TL ve yine 6'lı V-Block Su Bardağı 34,95 TL. LAV Desenli 6'lı Çay Bardağı 17,95 TL, 3'lü Meşrubat Bardağı 14,95 TL olacak.

ŞOK'ta bu haftanın aktüel ürünlerinde; Manolya Serisi Soft Touch Dalgalı Tepsi 9,99 TL, Kayık Dikdörtgen Kase 6,99 TL, Minder 8,99 TL, Fırın Eldiveni 7,99 TL, Tekli Tutaç 2,99 TL. Mutfak Önlğü 7,99 TL, Ege Servis Tabak 12,95 TL ve Ege Pasta Tabak 9,99 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta mutfak için gerekli ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. ŞOK'ta bu hafta züccaciye ürünlerinde Kumsal markalı 24 cm Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 74,90 TL, 24 cm Cam Kapaklı Derin Tencere 79,90 TL, 26 cm Granit Efektli Tava 44,95 TL ve 20 cm Granit Efektli Sahan 34,95 TL yer alıyor. Büyük Yemek Saklama Kabı 8,99 TL, Küçük Yemek Saklama Kabı 6,99 TL, Kumsal Kek Kalıbı Çeşitleri 24,95 TL, Soft Touch Dalgalı Tepsi 9,99 TL olacak.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğundaki tekstil ürünlerinde ise; Çift Kişilik Pike Yatak Örtüsü 49,95 TL, 3'lü Vakumlu Hurç Seti 22,95 TL, Kapitoneli Yastık 19,95 TL, Çantalı Vakumlu Hurç 27,95 TL, Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Koruyucu 36,95 TL, Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Koruyucu 24,95 TL. 2'li Askılı Vakum Poşet 24,95 TL, Tek Alt Örme Viskon 22,95 TL. Kadın - Erkek Terlik 14,95 TL, Sofra Bezi 6,99 TL, 3'lü El Havlusu 6,99 TL ve Kadın - Erkek Kadife Jakarlı Bornoz 69,90 TL olarak yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında 100'lü Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay için 33,95 TL yerine 16 TL ve 780 gram SuperFresh Pizza King için 33,60 TL yerine 15 TL fiyat sunuluyor.

Ramazan erzak paketi ürününde 69,95 TL fiyat sunan Şok aktüel ürünler kataloğunda hurmalar, kadayıflar, tatlılar, güllaçlar indirime giriyor. Un, bulgur, pirinç uygun fiyatı ile yer alırken atıştırmalıklar, gazlı içecekler, Kuruyemişler, makarnalar ve zeytin çeşitleri yer alıyor.

BİM'de bu Salı neler var? BİM 30 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu!