A101'e bu hafta neler gelecek? A101 18 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğu görücüye çıktı. A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünlerde bebek ürünleri, lisanslı taraftar yatak örtüleri ve boya-tamirat ürünleri öne çıkıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Televizyon çeşitleri, beyaz eşya, masa-sandalye seti, banyo ağaç kesme motoru, bebek kamerası, boya ve bahçe ürünleri indirimli olarak satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 18 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101'DE BU HAFTA NELER VAR?

A101 18 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Elektrikli Ev Ürünleri, Elektrikli El Alatleri ve Hırdavat Ürünleri, Bebek ürünleri, Züccaciye ve Tekstil grubunda harika ürün fırsatları ile Temel ihtiyaç grubunda indirimli ürünler yer alıyor.

A101 18 AĞUSTOS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



A101'in 18 Ağustos Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta televizyonlardaki indirim dikkat çekiyor.

A101'de bu hafta için hazırlanan televizyonlarda Toshıba 58″ Ultra HD Android TV 7,699 TL, Samsung 40″ Full HD Smart TV 5,499 TL, HI-LEVEL 39″ HD Android Smart Uydu Alıcılı Led Tv 3.099 TL, Elton 32″ Uydu Alıcılı Android Smart Led Tv 2.299 TL olarak satışa sunulacak.

A101 Aktüel 23 Haziran 2022 kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022 Cep Telefonu 2.199 TL, OPPO A16 3/32 GB Cep Telefonu 3.199 TL,

Philips Hava Temizleyici 2.699 TL, Arzum Cleanart Ergo Toz Torbalı Süpürge 849 TL ve Schafer Chef Mix Çubuk Blender 249 TL, Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 329 TL ve Schafer Chef Mix Mega Blender Seti 499 TL ve Arzum Mistost Tost Makinesi 499 TL olarak raflarda yerini alacak.

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda 2 adet ürün yer alıyor. SEG 6 Programlı BM 6001 Bulaşık Makinesi 3,999 TL, 15 program ve 15 dakika hızlı yıkama özellikli SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 4,599 TL'den sipariş bekliyor olacak.

A101 kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında; Neopren El Bilekliği 16,95 TL, Neopren Ayak Bilekliği 21,95 TL, Pencere Sinekliği 15,95 TL, Tek Fiyat Boya Ürünleri 5,95 TL, Piranha Boya Tabancası 299,95 TL, Yük Taşıma Arabası 399,95 TL, Piranha Dijital Kontrol Kalemi ve Voltmetre 29,95 TL,

Piranha Akım Korumalı 3 USB'li Tekli Priz 79,95 TL, Piranha Benzinli Ağaç Kesme Motoru 799 TL, Piranha Şarjlı El Testeresi ve Ağaç Kesme ve Dal Budama 649 TL, Piranha Avuç Taşlama 249,95 TL, Piranha Dijital Kumpas 79,95 TL, Piranha Lehim Havya Seti 69,95 TL, Piranha Benzinli Tırpan 999 TL fiyattan satılacak.

Ayrıca piknik ve bahçe için ihtiyaç olabilecek ürünlerde; Katlanabilir Plaj-Piknik Sandalyesi 139,95 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 129,95 TL, Kamp Taburesi 39,95 TL, Plastik Masa 379 TL, Gölgelikli Salıncak 699 TL, Izgaralı Piknik Mangalı 44,95 TL'den yer alacak.

A101 18 kataloğundaki züccaciye ve mutfak ürünleri grubunda; Luminarc Opal Kase 34,50 TL,Luminarc Pizza Tabağı 34,50 TL, Luminarc Oval Servis Tabağı 34,50 TL, Cam Matara Çeşitleri 12,50 TL, Silikon Tabanlı Küp Buzluk 12,95 TL,

Karma Buzdolabı Organizeri 10,95 TL, Kahve Bardağı 4,95 TL, Sinbo Feench Press 49,95 TL, Dolap İçi Düzenleyici Raf 17,50 TL, Rooc Çok Amaçlı Mutfak Makası 19,95 TL, Oval Kaydırmaz Tepsi 24,95 TL, Manuel Doğrayıcı 32,50 TL, Manuel Kollu Rende 99,95 TL gibi harika fırsat ürünleri yer alıyor.

A101'de Bu Hafta Tekstil ve Giyim grubunda; Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 89,95 TL, Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike 99,95 TL, Pamuklu Desenli Paspas 24,95 TL, Silk&Blue Bayan Lastiği Yazılı 2'li Slip 32,95 TL, Silk&Blue Bayan Sırt Detaylı Bralet 39,95 TL, Silk&Blue Bayan Tüllü Sütyen-Slip Takım 39,95 TL, Silk&Blue Bayan Simli Büstiyer 59,95 TL'den satışa sunulacak.

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