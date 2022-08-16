BİM'de bu hafta neler var? BİM 19 Ağustos 2022 Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM 19 Ağustos 2022 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma oyuncu kulaklık, çalışma koltuğu, pratik yazı tahtası ve kitaplık gibi ürünlerde özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 3.099 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 19 AĞUSTOS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 19 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Teknoloji, Mutfak ürünleri, Bisiklet, televizyon ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta Dijitsu 58″ Android Tv 6.999 TL, Dijitsu 43″ Smart Tv 3.999 TL ve Woon 43″ Smart Android Tv 3.999 TL fiyatıyla Cuma gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 3.099 TL fiyatıyla ürünü bekleyen müşterilerin ilgi odağı olacak. İşte 19 Ağustos 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

Bu cuma BİM'e Smart Kick Scooter 5.999 TL fiyatla takip edecek. Ayrıca ilgili Bim Aktüel listelerinde Corby Drones SD04 Zoom Life Smart Drone 549 TL, Polosmart Airmaster SD01 Drone Corby 499 TL ve Fakir Dik Durabilen Süpürge 399 TL'den gelecek.

BİM aktüel ürünler kataloğunun cuma günü için hazırlanan ürün listesinde Heifer & Chef's Blender Seti 379 TL, Keramika Dekorlu Kayık Tabak 16,50 TL, Kaymaz Kesim Panosu 47,50 TL, Keramika Renkli Çerezlik 11,50 TL, Keysmart Çift Bıçaklı Doğrayıcı 349 TL, Tek Fiyat Plastik Ürünler 8,75 TL, Lav Ayaklı Misket 3'lü Tatlı Sunumu 44,50 TL, Eda 6'lı Çay Bardağı 42,50 TL'den yer alacak.

BİM'de bu hafta elektrikli ev aletleri kapsamında; Xiaomi Vacuum Cleaner Mop 2 Pro Plus Robot Süpürge ve Paspas 6.499 TL, Fakir Dik Durabilen Süpürge 399 TL, Proware Kılıç Testere Tilki Kuyruk 499 TL, Intex Şişme Yatak Quenn 349 TL, Intex Şişme Yatak 249 TL, Ofis Bazaar Fileli Çalışma Koltuğu 679 TL, Ofis Bazaar Aynalı Makyaj Masası 499 TL, Dekoratif Solar Aydınlatma 99 TL, Makrome Ponponlu Duvar Süsü 89 TL, Bisiklet 16 Jant 799 TL, Ruum Store Gaming Çalışma Masası 599 TL, Kitaplıklı Çalışma Masası 679 TL, Kitaplık 379 TL, Smart Kick Scooter 5.999 TL'den satışa sunulacak.

BİM 19 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğundaki tekstil ürünlerinde; Biyeli Sandalye Minderi 49,50 TL, Biyeli Raşel Masa Örtüsü 44,50 TL, Molinella Tek Kişilik Nevresim Takımı 209 TL, Molinella Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 59 TL, Molinella Yastık Kılıfı 22,50 TL,Erkek Deri Kemer 59,50 TL olarak satılacak.

BİM'de bu hafta çocuklar için hazırlanmış eğitici ve öğretici ürünlerde ise Piccolo Mondi Sürtmeli Uçaklar 34,50 TL, MicroMax Toys 105 Parça Blok Seti 99 TL, Fileli Oyun Havuzu Topu 100'lü 89 TL, DC Karakter Figürler 16,50 TL, Sevimli Tuz Boyama 13,50 TL, Hikaye Kitapları 17,50 TL, Bebekli Oyuncak Set 99 TL, Zencefil Kitap Hikaye Kitapları 10 TL'den raflarda yerini alacak.