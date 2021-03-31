BİM 2 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

31 Mart 2021 Çarşamba 16:48 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 16:48

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu Cuma farklı türde ürünlerde sürpriz indirimler var. Nisan ayının ilk kataloğu olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta daha farklı ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'e bu hafta gelecek olan aktüel ürünlerde; Işıklı Nostaljik radyo, armut koltuk, bahçe ürünleri, sepet çeşitleri ve züccaciye ürünleri uygun fiyattan satılacak. İşte BİM'de bu haftanın fırsat ürünleri.

BİM 2 NİSAN 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de Cuma günü satılacak ürünlerde beyaz Eşya grubunda yer alan kampanyalı yeni ürünler bulunuyor.

BİM'de bu cuma elektronik ürünlerden kişisel bakım ürünlerine, züccaciye ürünlerinden, giyim ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünler arasında; Dijitsu 43″ FullHD Uydu Alıcılı Led TV 1999 TL, HP Wifi Yazıcı 349 TL. Kablosuz bağlantı özellikli, led göstergeli ve 2 yıl garantili Polosmart PS4 Joystick 159 TL, Polosmart TWS Kablosuz Kulaklık 79,90 TL, 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 65 TL. Polosmart Wireless Akıllı Lamba 65 TL,

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulacak olan aktüel kataloğunda mutfak ürünleri ve ev ihtiyaçları kapsamında ürünler de yer alıyor.

700ml hazneli ve 4 yıllık garantilili Chef's Pro Blender Seti 179 TL, 4 fincan pişirme kapasiteli, 2 kıvamda pişirme seçeneği sunan Keyif Abdullah Efendi Közde Pişirme ayarlı Türk Kahvesi Makinesi 249 TL, Doğalgaz uyumlu Kumtel Set Üstü İnox Ocak 389 TL, Kumtel Aspiratör 199 TL, Heifer Işıklı Kettle 99,90 TL, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 199 TL, Kablosuz Menzil Genişletici 169 TL,

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasına göz attığımızda züccaciye ürünlerinin de yer aldığını görüyoruz. Paşabahçe 12 Parça Çay Seti 19,90 TL. Paşabahçe Cam Saklama Kabı 3,95 TL. Paşabahçe 3 Katlı Cam Sunum Seti 26,90 TL, Dekoratif Raf 36,90 TL. Dekoratif Sepet 36,90 TL. Farklı renk seçenekleri ile satışa sunulan, 2 yıl garantili Relax 500ml Çelik Termos 49,90 TL.

BİM'de bu cuma yastık, havlu,sepet ve paspas gibi bir çok tekstil ürünü de müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Casilda Home 4'lü Mutfak Havlu Seti 17,90 TL. Farklı renklerde Pamuklu Paspas 9,95 TL. Pantolon Görünümlü Kadın Termal Tayt 24,90 TL. Comfort Family Kadın Termal Spor Tayt 18,90 TL. Hem el hem de omuzda kullanıma uygun olarak üretilmiş Askılı Şık Çanta 23,90 TL. Casilda Home Silikon Elyaf Yastık 14,90 TL.

Farklı renk ve desenlerde Nakışlı El Havlusu 4,50 TL. Dikiş Aksesuarları 2,50 TL, 3'lü Vakumlu Hurç Seti 16,90 TL. Başucu Düzenleyici 19,90 TL. Çekmece Düzenleyici 7,95 TL. Farklı renklerde Pamuklu Yolluk 29,90 TL. Mega Hurç 8,95 TL. Ağzı büzgülü ipli, baskılı kumaştan üretilmiş, farklı renklerde Büyük Boy Çok Amaçlı Büzgülü Sepet 39,90 TL. Farklı renklerde Çok Amaçlı Sepet 14,90 TL, Yükseklik Ayarlı 2'li Tekerlekli Askılık 69,90 TL. Kadın Terlik 9,95 TL, adın Keten Taşlı Ayakkabı 19,90 TL. Erkek Keten Süet Ayakkabı 24,90 TL. Kız Erkek Çocuk Günlük Ayakkabı 19,90 TL. Ayakkabı Hurcu 14,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta ev ve bahçe dekorasyonu kapsamında ürünlerin yanı sıra hırdavat kapsamındaki ürünler de yer alıyor.

BİM'de bu hafta; Bahçe Plaj Şemsiyesi 89,90 TL, Armut Koltuk 79,90 TL, Farklı renklerde 40×40 ölçülerinde Elyaf Dogulu Sandalye Minderi 5,95 TL, Rattan Görünümlü Plastik Koltuk 79,90 TL, Sensörlü Solar Duvar Lambası 49,90 TL, Aydınlatma Sistemi 199 TL, Ledli Saplama Lamba 9,95 TL, rattan Görünümlü Plastik Tabure 9,95 TL, Kaymayı önleyen özel tasarım basamaklara sahip 3 Basamaklı Merdiven 99,90 TL fiyatla müşterinin beğenisine sunulacak.

BİM'e gelecek olan bahçe düzenlemesi kapsamındaki ürünler arasında; Makaralı Sumala Hortum Seti 99,90 TL, Bahçe Sulama Fıskiyesi 14,90 TL, Sulama Hortumu Başlıkları 19,90 TL, Spiral Hortum 59,90 TL, Musluk Hortumu Çoğaltıcı 19,90 TL, Ayarlanabilir nozul ve tetik kilidine sahip, 2 yıl garantili, 5 litre kapasiteli Basınçlı Su ve İlaçlama Pompası 69,90 TL,

Yaprak Temizleme Tırmığı 18,90 TL. Çalı Fırçası 9,95 TL, Budama Testeresi 29,90 TL. Ahşap Saplı Boyalı Çelik Keser 19,90 TL, Budama Makası 39,90 TL, Dal Budama Makası 79,90 TL, Bim 2 Nisan 2021 kataloğu ile müşterilerin beğenisine sunulacak olan ürünler arasında bitki bakım ürünleri de geniş yer kaplıyor. Çiçek Soğanı çeşitleri 5,95 TL. Sebze Yetiştirme Kiti 14,90 TL. Saksı Boyama 12,90 TL,

Makaralı Fidan Bağlama İpi 11,90 TL. Burunlu Çiçek Sulama Kabı 7,50 TL, Bitki Toprağı 5,95 TL. Bahçe Eldiveni 3,50 TL, Dikdörtgen Balkon Saksısı 13,50 TL, Akasya Kaktüs Saksısı 3,95 TL, Farklı renklerde Askılı Akasya Saksı 14,90 TL, Bitki Destek Çubuğu 3,95 TL, 2'li Metal Çiçeklik 19,90 TL, Şık tasarımı ile dikkat çeken, birinci sınıf suntalamdan üretilmiş Modern Çiçeklik 79,90 TL ve daha fazlası 2 Nisan 2021 Bim aktüel ürünler kataloğunda yer alacak.

BİM'de bu hafta çocuklar için hazırlanan aktüel ürünler; Barbie Alışveriş Oyun Seti 89,90 TL. Farklı renk ve çeşitlerde Oyuncak Motosiklet 19,90 TL. Farklı çeşitlerde Aktivite Kitabım 2,50 TL. Farklı çeşitlerde Çiftlik Öyküleri Hikaye Kitapları 4,95 TL. Pasta ve Pizza seçeneklerinin yer aldığı Oyuncak Yiyecek Seti 14,90 TL,

Pilsan Tahterevalli 99,90 TL. Matchbox 3'lü Arabalar 22,90 TL. Beyinbey Metal Kutu Oyunları 14,90 TL. Farklı renklerde Yürüme Arkadaşım 12,90 TL. Yağmur Damlası Oyuncağı 19,90 TL. Pilsan'dan Halka Atma Oyunu 22,90 TL'den satılacak.

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