Transfermarkt, aktif futbolcular arasında en çok gol atan isimleri listedi. Cristiano Ronaldo'nun 900 gol ile zirvede yer aldığı listede Edin Dzeko da bulunuyor. İşte en çok gol atan aktif futbolcular:
1- Cristiano Ronaldo - 900 gol
Not: 2023 Arap Kulüpler Şampiyonası resmi bir turnava sayılmadığı için Cristiano Ronaldo'nun burada attığı gol hesaplamaya katılmadı
2- Messi - 838 gol
3- Lewandowski - 655 gol
4- Suarez - 573 gol
5- Benzema - 473 gol
6- Cavani - 457 gol
7- Neymar - 439 gol
8- Edin Dzeko - 432 gol
9- Hulk - 426 gol
10- Zahavi - 412 gol