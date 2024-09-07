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  • En çok gol atan isimler belli oldu! Ronaldo'nun zirvede olduğu listede Süper Lig'den tek isim: Edin Dzeko

En çok gol atan isimler belli oldu! Ronaldo'nun zirvede olduğu listede Süper Lig'den tek isim: Edin Dzeko

En çok gol atan isimler belli oldu! Ronaldo'nun zirvede olduğu listede Süper Lig'den tek isim: Edin Dzeko
7 Eylül 2024 Cumartesi

Kariyeri devam ederken en çok gol atan futbolcular belli oldu. Zirvede Portekiz formasıyla Hırvatisan ağlarına 900. golünü atan Cristiano Ronaldo yer alırken Süper Lig'den ise Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko yer aldı. İşte o liste...

<p>Transfermarkt, aktif futbolcular arasında en çok gol atan isimleri listedi. Cristiano Ronaldo'nun 900 gol ile zirvede yer aldığı listede Edin Dzeko da bulunuyor. İşte en çok gol atan aktif futbolcular:</p>
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Transfermarkt, aktif futbolcular arasında en çok gol atan isimleri listedi. Cristiano Ronaldo'nun 900 gol ile zirvede yer aldığı listede Edin Dzeko da bulunuyor. İşte en çok gol atan aktif futbolcular:

<p><b>1- Cristiano Ronaldo - 900 gol</b></p><p><br></p><p>Not: 2023 Arap Kulüpler Şampiyonası resmi bir turnava sayılmadığı için Cristiano Ronaldo'nun burada attığı gol hesaplamaya katılmadı</p>
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1- Cristiano Ronaldo - 900 gol


Not: 2023 Arap Kulüpler Şampiyonası resmi bir turnava sayılmadığı için Cristiano Ronaldo'nun burada attığı gol hesaplamaya katılmadı

<p><b>2- Messi - 838 gol</b></p>
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2- Messi - 838 gol

<p><b>3- Lewandowski - 655 gol</b></p>
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3- Lewandowski - 655 gol

<p><b>4- Suarez - 573 gol</b></p>
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4- Suarez - 573 gol

<p><b>5- Benzema - 473 gol</b></p>
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5- Benzema - 473 gol

<p><b >6- Cavani - 457 gol</b></p>
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6- Cavani - 457 gol

<p><b>7- Neymar - 439 gol</b></p>
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7- Neymar - 439 gol

<p><b>8- Edin Dzeko - 432 gol</b></p>
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8- Edin Dzeko - 432 gol

<p><b>9- Hulk - 426 gol</b></p>
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9- Hulk - 426 gol

<p><b>10- Zahavi - 412 gol</b></p>
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10- Zahavi - 412 gol
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