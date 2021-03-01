01 Mart 2021 Pazartesi 09:18 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 09:18

Pazar akşamı yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Pazar günü Tv8'de Survivor 2021, TRT1'de Tövbeler Olsun, Show Tv'de Arıza, FOX Tv'de Kefaret, Atv'de Hercai dizisi izleyenleriyle buluştu. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Pazar reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 28 Şubat 2021 Reyting sonuçları

Dün akşam Survivor 2021, Arıza, Hercai, Kefaret, Menajerim Ara, Tozkoparan İskender ve Tövbeler Olsun yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

28 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor, ikinciliği Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü Kefaret aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Kefaret yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR TV8

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 KEFARET FOX

4 A.RIZA SHOW TV

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

7 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

8 KEFARET (OZET) FOX

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 HERCAI ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR TV8

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 KEFARET FOX

4 MENAJERIMI ARA STAR TV

5 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

6 A.RIZA SHOW TV

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 KEFARET (OZET) FOX

10 SHOW ANA HABER SHOW TV