28 Şubat 2021 Pazar 23:53 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 23:53

Kefaret 15. bölümü ile FOX Tv'de izleyenlerinin karşısına çıktı. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın yer aldığı Kefaret 15. bölümde Zeynep, Sude'nin koruyucu ailesi olamadığı için Sinan'ın olmasını ister ama Sinan bu işten vazgeçer. Sude ile artık vedalaşma vakti gelmiştir. Avukat Buket ise Sinan'a karşı bir şeyler hissetmeye başlamıştır. Sinan ve Zeynep yeniden bir araya gelebilecek mi? İşte kaçıranlar için Kefaret 15. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

Pazar akşamları FOX Tv'de yayınlanan Kefaret dizisinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşıyor. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanan dizi Kefaret 15. bölümü full izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.

KEFARET 15. BÖLÜM İZLE

Kefaret dizisinin bu akşam yayınlanan 15. bölümünde Polis baskınını önceden haber alan Arzu kayıplara karışırken Ahmet, Sinan tarafından gözaltına alınıp emniyete götürülür.

Sude yeni yuvasına alışmaya çalışırken Zeynep kızı geri alabilmek için hukuki bütün yolları denemeye karar verir ancak koruyucu anne olma başvurusu reddedilir.

Emniyette Arzu'nun Cansu'yu yurt dışına kaçırma planları yaptığını öğrenen Ahmet çok öfkelenir. Arzu aşklarını doludizgin yaşadıklarını düşünürken Ahmet için geri sayım başlamıştır.

Ahmet, Arzu'dan hem kaçamayıp hem de olanları öğrendiğinde nefret etmiştir.