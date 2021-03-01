01 Mart 2021 Pazartesi 11:32 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 11:32

28 Şubat 2021 reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı hangisi oldu? Dün akşam ekranlarda; Arıza, Hercai, Kefaret, Menajerim Ara, Tozkoparan İskender, Tövbeler Olsun ve Survivor izleyenleriyle buluştu. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oluyor. Geçen hafta Gönül Dağı birinciliği kapmıştı. Peki bu hafta Pazar reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 28 Şubat 2021 reyting sonuçları...

Dün akşam Survivor 2021, Arıza, Hercai, Kefaret, Menajerim Ara, Tozkoparan İskender ve Tövbeler Olsun yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

28 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Pazar reyting sonuçları şöyle:

Total'de 1.sırada TV8'de ekrana gelen "Survivor", 2. Sırada "Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu", 3. sırada "Show Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu", 2.sırada "Survivor", 3. sırada Star TV'de yayınlanan "Menajerimi Ara" yer aldı.



TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

2 SURVIVOR TV8

3 MENAJERİMİ ARA

4 KEFARET FOX

5 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

6 A.RIZA SHOW TV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

9 KEFARET (OZET) FOX

10 HAVA DURUMU KANAL D

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