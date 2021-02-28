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Hercai 61. bölüm izle! Hercai 61. son bölüm full izle!

Hercai 61. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Atv ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Hercai 61. bölümde Vakıf için düzenlenen yemekte sırlar gün yüzüne çıkarken Dilşah'ın bulduğu bir belge Reyyan'ı güç durumda bırakacaktır. Dilşah Reyyan'a 'Kızımı elimden almaları için her şeyi yaptın, Ölmeni istiyorum' diyerek ondan kurtulmayı istediğini açık açık söyler. İşte kaçıranlar için Hercai 61. bölüm full izleme linki.

28 Şubat 2021 Pazar 23:55 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 23:55
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Hercai 61. bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Hercai son bölümde; Miran öğrendiği gerçekten sonra Reyyan'dan hesap sorar. Öte yandan Füsun, kızına kavuşmuştur. Füsun, Azra'yı yeniden kazanmanın peşindeyken Dilşah ise Reyyan'dan kurtulmanın yollarını arar. Hercai 61. bölümü izleyemeyenler son bölüme aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirler. İşte Hercai 61. bölüm full izleme sayfası

HERCAİ 61. BÖLÜM FULL İZLE!

HERCAİ 61. SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.

HERCAİ 61. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hercai 61. bölümde; Reyyan, verdiği zor kararın ardından yapılacak işler için kolları sıvamıştır. Kız çocuklarını okutmayı hedefleyen Umut Şadoğlu Vakfı hayata geçmeli, aile içindeki sorunlar çözülmeli, düşmanlıklar sona ermelidir.

Umut'a elinden geldiğince güzel bir dünya bırakmalıdır... Şirketle ilgili anlaşmazlıklar yüzünden Fırat'la gerilen Miran ise karısındaki huzursuzluğu hissetmekte ve bunun sebebini bulmaya çalışmaktadır.

Öte yandan Hazar, Azize'den çekip gitmesini istemiştir. Azize'nin ise tek bir şartı vardır. Füsun, Azra'yı yeniden kazanmanın peşindeyken Dilşah ise Reyyan'dan kurtulmanın yollarını arar.

Vakıf için düzenlenen yemekte sırlar gün yüzüne çıkarken Dilşah'ın bulduğu bir belge Reyyan'ı güç durumda bırakacaktır.

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