AJANSLAR 24 Temmuz 2020 Cuma 08:13 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 14:07

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla idrak edilen Cuma namazıyla ibadete açıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi.

Kısıklı'daki konutundan ayrılan ve saat 12.00 sularında Ayasofya Meydanı'na gelen Erdoğan, vatandaşların alkışları ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Namaz kılmak için meydanları dolduranlar, Erdoğan'ın gelişiyle çeşitli sloganlar da attı.

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne giriş yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN KUR'AN TİLAVETİ DİNLEDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen dua programına katıldı.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen dua programında, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.

Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki dua programına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski başbakanlardan Tansu Çiller, kabine üyeleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve partilerin temsilcileri de katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ'NDE KUR'AN-I KERİM OKUDU



Başkan Erdoğan, kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu.

AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ'NDE 86 YIL SONRA İLK CUMA NAMAZI KILINDI



Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki açılış programında, Ayasofya Meydanı'nı dolduran vatandaşlar tekbir getirdi. Daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki hoparlörden sala verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami içinde Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan, Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk 6 ayetini okurken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş program sonunda dua etti.

İlk namazı kılmak için Ayasofya Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, dualara "amin" diyerek katılırken, Fatiha suresini okudu.

Duaların ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu, cemaat 86 yıl sonra ibadete açılan camide kılınan ilk namazda secde etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek için çeşitli illerden İstanbul'a gelen çok sayıda vatandaş da alanın dolması nedeniyle cuma namazını Yenikapı etkinlik alanında kıldı.

CUMA HUTBESİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş cuma hutbesini okudu.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor elhamdülillah. Hamdüsenalar olsun Allah'a" dedi.





Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ezan okundu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okunuyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okunuyor-2

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okunuyor-3

AYASOFYA İÇİN AKIN ETTİLER

Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, sabah ezanıyla birlikte bölgeye geldi.

Camiye giden 11 yerde kurulan güvenlik noktalarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'na alınmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu Ayasofya Meydanı ve Sultanahmet Havuzlu Park, cuma namazı vaktinden önce vatandaşlarla doldu. Vatandaşlar, Fatih Belediyesince sosyal mesafe kuralı gereği bölümlendirilen yerlerde, cuma namazını bekledi.

Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu da Cankurtaran'da oluşturulan basın merkezinde toplanarak minibüslerle Ayasofya Meydanı'nda oluşturulan basın platformuna taşındı.

Platformun arkasına canlı yayın araçları yerleştirilirken, alana gelen bazı vatandaşlar Türk bayrakları taşıdı.

Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne koşarak gitti Vatandaşların zaman zaman "Allahu Ekber", "Zincirler kırıldı Ayasofya açıldı", "Vur vur inlesin Yunanistan dinlesin" sloganları attığı görüldü.

Bazı vatandaşlar, meydanda namaz kılacakları alanlara kartonlar yerleştirirken, sabah erken saatlerde gelen vatandaşların yanlarına güneşten korunmak için şemsiye aldığı gözlendi.

Meydanın bazı noktalarına Fatih Belediyesi ekiplerince sular yerleştirilirken, zaman zaman görevlilerce vatandaşlara su dağıtıldı.

Meydanda namazı bekleyenler "Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı" ile "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atarak tekbir getirdi.

Bu arada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, sabah saatlerinden itibaren alana gelen vatandaşlar ile sohbet ederek, incelemelerde bulundu.

86 yıllık hasret sona erdi... Tarihi günden, tarihi kareler! Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla 21 bin polis görev yaparken, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Yine Eminönü ve Karaköy vapur iskelesi çevresinde de güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kontrol noktalarından geçirilerek vatandaşların bölgeye girişine izin verdi.

AÇILIŞA GELENLER FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve İstanbul genelinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne cuma namazı için gelen vatandaşların önceki durağı, Fatih Camisi ve Fatih Sultan Mehmet Türbesi oldu.

Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamındaki önlemlerle içeriye alındı.

İçeride ve pencere önünden dua eden vatandaşlar daha sonra türbeden ayrılarak cuma namazının kılınacağı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gitti.