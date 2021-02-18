18 Şubat 2021 Perşembe 16:47 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 16:47

Regaip Kandili iftar vakti il il ezan saatleri, bugün oruç tutan Müslümanlar tarafından bekleniyor. Dün gece sahurda niyet edip Regaip Kandilini oruç tutarak değerlendirenler bu akşam ifrat vaktinde Allah rızası için oruçlarını açacaklar. Peki Akşam ezanı kaçta okunuyor? Regaip Kandili iftar vakti il il ezan saatleri haberimizdeki namaz vakitleri bağlantısında yer alıyor.

Regaip Kandilinde oruç tutmak çok faziletli bir nafile ibadettir. Bu oruç farz olmayıp sünnettir. Regaip Kandilinde oruç tutanlara 1 yıl oruç tutmuş sevabı verilir. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve tüm iller için iftar vakti ve akşam ezanı saatleri...

AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul iftar saati: 18:48

Ankara iftar saati: 18:34

İzmir iftar saati: 18:59

Bursa iftar saati: 18:49

Gaziantep iftar saati: 18:20

Eskişehir iftar saati: 18:44

Çanakkale iftar saati: 19:00

Kayseri iftar saati: 18:25

Adana iftar saati: 18:28

İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Hz. Peygamber'in (s.a.s.) mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye ettiğine dikkat çekilen yüksek kurul açıklamasında, Bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir.

Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde oruç tutmak bazı alimlerce müstehap sayılmıştır.

Zira sıhhati tartışmalı da olsa bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.) 'Şabanın ortasında yani berat gecesinde ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der.

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