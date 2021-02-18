18 Şubat 2021 Perşembe 16:11 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 16:11

Regaip Kandilinde çekilecek tesbihler, bu gece ibadet edecek olan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Bu özel geceyi dualar ve ibadetle eda etmek isteyen müminler "Regaip Kandili tesbih ne çekilir? Regaip Kandilinde çekilecek tesbihler neler" sorularına cevap arıyor. Regaip Kandilinde dua kapıları ardına kadar açık olur. Bu güzel geceden nasiplenmek için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Allah'ı çokça zikrederek tevbe edilir. İşte Regaip Kandilinde çekilecek tesbihler...

REGAİP KANDİLİNDE TESBİH NE ÇEKİLİR?

Recep ayında genel olarak çekilecek tesbihlerin yanı sıra Regaip Kandilinde de günahların affı istenip Esmalar okunarak Allah'ı zikretmek çok faziletlidir. Peki Regaip Kandilinde tesbih olarak ne çekilir? Hangi tesbihler çekilmeli? İşte Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı bu nurlu gecede çekilecek tesbih, zikir ve esmalar..

100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Müslümanlar için mübarek bir gün olan Regaip Kandilinde tesbihler çekip yaradanı zikretmek ve Peygamber efendimizi (S.A.S) anmak çok değerlidir. İşte Regaip Kandilinde çekilecek tesbihler...

"Lâ ilâhe illallah",

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",

"Estağfirullah",

"Sübhanallah",

"Elhamdülillah",

"Allahu ekber",

"La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim",

"Allah" (C.C)

3 aylarda 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.

Ayrıca Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif okumak çok sevaptır.

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