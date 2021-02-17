17 Şubat 2021 Çarşamba 17:12 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 17:12

Regaip Kandili orucuna nasıl niyet edilir? sorusunun cevabı, bu mübarek günde oruç tutarak ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Recep ayının ilk cuma gecesi' kutlanan bu gecede yüce Allah, lütuflarını sağanak sağanak yağdırır. Regaip Kandili, üç aylar içinde bulunan mübarek gecelerin de ilkidir. Peki Regaip Kandili orucu ne zaman tutulur? İşte Oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve tevbe etmek gibi ibadetlerin idrak edileceği bu anlamlı günde yapılması gerekenler.

REGAİP KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Regaip Kandili bu yıl 18 Şubat 2021 tarihinde idrak edilecek. Bu mübarek gecede Yüce Allah'ın rahmet, merhamet ve bağışı insanlığın üzerine yağar.

Regaip gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi çeşitli ibadetlerle geçirmek, günahlarımızın affolunması açısından çok önemlidir.

Regaib Kandili orucu, Diyanet kaynaklarına göre, kandil gecedinin gündüzünde tutulmalıdır.

Regaip Kandili orucu, Perşembe günü tutulur. Bu oruç Perşembe ve Cuma olmak üzere 2 gün tutlacağı gibi sadece Cuma günü tutulmasını uygun gören alimler de vardır.

REGAİP KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Regaip Kandilinde oruç tutmak çok faziletli bir nafile ibadettir. Bu oruç farz olmayıp sünnettir. Regaip Kandilinde oruç tutanlara 1 yıl oruç tutmuş sevabı verilir. Bu oruca geceden niyet etmek gerekir.

Kandil orucuna şöyle niyet edilir:

"Niyet eyledim Rıza-i şerifin için kandil orucu tutmaya" veya nafile oruç tutmaya "

Regaip kandilinde nafile oruca niyet edilebileceği gibi kazaya kalmış farz oruca da niyet edilip tutulabilir. Böylece hem kandil günü oruç tutma sevabı elde edilmiş olur, hem de borç olan kaza orucu ödenmiş olur. Ancak niyeti geceden kaza yada nafile diye belirtmek gerekir.

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Hz. Peygamber'in (s.a.s.) mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye ettiğine dikkat çekilen yüksek kurul açıklamasında, Bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir.

Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde oruç tutmak bazı alimlerce müstehap sayılmıştır.

Zira sıhhati tartışmalı da olsa bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.) 'Şabanın ortasında yani berat gecesinde ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der.

Buna karşılık Hz. Peygamber (s.a.s.) Zilhiccenin ilk on günü pazartesi ve perşembe günleri, aşure ve arefe günü oruç tutar.

Pazartesi orucunu soranlara; 'Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın vahyedildiği gündür.' diye cevap verirdi.

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