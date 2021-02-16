16 Şubat 2021 Salı 16:57 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 16:57

Regaip Kandili ibadetleri, bu özel geceyi dualarla geçirmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Recep ayının ilk cuma gecesine Regaib Gecesi denir. Bu geceye ismini melekler vermişlerdir. Regaib kandili üç aylar içinde bulunan mübarek gecelerin de ilkidir. Oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve zikir çekme gibi ibadetlerin Regaip Kandili fazileti ve önemi açısından idrak edileceği bu anlamlı günde yapılması gerekenleri haberimizde derledik. Peki Regaip Kandili ibadetleri nelerdir? İşte Regaip Kandili fazileti ve önemi...

REGAİP KANDİLİ FAZİLETİ VE ÖNEMİ NEDİR?

Regaip Kandili bu yıl 18 Şubat 2021 tarihinde idrak edilecek. Bu mübarek gecede Yüce Allah'ın rahmet, merhamet ve bağışı insanlığın üzerine yağar. Hicri takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaip Kandilidir.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükafat, faziletli amel", özellikle Malikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nafile ibadet" manalarında kullanıldığı gibi hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

"Regaib" kelime anlamı açısından, kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Regaip gecesi denilince; "Çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece" olarak anlaşılır.

Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler ve tövbeler çok önemlidir. İslam alemi için büyük önem arz edenbu mübarek gecede edilen dualar kabul olunur.

Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen bu gecede, Regaip Kandili önemi ve yapılması gerekenleri sizler için derledik.

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

Regaip gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi çeşitli ibadetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Regaip gecesi yapabileceğiniz 9 ibadet.

1. GÜNDÜZÜNDE ORUÇ TUTMAK

Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip kandilinin öncesinde yani Perşembe günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir. Bu oruç perşembe ve cuma olmak üzere 2 gün tutlacağı gibi sadece Cuma günü tutulmasını uygun görenler de vardır.

2. KAZA NAMAZI VE NAFİLE NAMAZ KILMAK

En mühim hususlardan biri, namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

3. KUR'AN-I KERİM OKUMAK

Allah dostları Regaip gecesinde çokça Kur'an-ı Kerim okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

4. TEVBE İSTİĞFAR ETMEK

Allah Teala şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, İman, 279)

Hazret-i Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-: Efendimiz: "Ben, günde yüz kere istiğfar ederim..." (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

5. DUA ETMEK

Bu mübarek geceler, rabbimize dua ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

Ayet-i kerimede buyrulur:

"(Ey Rasulüm!) De ki: Sizin dua ve niyazlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (el-Furkan, 77)

Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duanın kabul olmasının iki şartından birinin şükretmek, diğerinin de Salavat getirmek olduğu bildirilmiştir.

Bir defasında Resul-i Ekrem Efendimiz, sahabilerden birinin Allah'a hamd ve Resulüne salavat getirerek duaya başladığını gördüğünde, onu takdir ederek:

"–Ey namaz kılan zat! Dua et, (duana hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duan kabul olunur." buyurmuştur. (Tirmizî, Deavat, 64/3476)

6. SALAVAT GETİRMEK

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimize salavat getirmeyi Allah Teala emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir.

Ayet-i kerimede buyrulur:

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de O'na salevat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin!" (el-Ahzab, 56)

7. SADAKA VERMEK

Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belalardan muhafaza edeceği, buna ilaveten sadaka sahibini muhabbetullah'a nail eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesna geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.

Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur:

"Allah yolunda infak edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever." (el-Bakara, 195)

8. HAMD ETMEK VE ŞÜKÜR HALİNDE BULUNMAK

Bu mübarek gecelerde Rabbimize çokça hamd etmeli ve şükür halinde bulunmalıyız.

Ayet-i kerîmede "Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et!..." (Furkan suresi, 58) buyrulmaktadır.

9. ALLAH'I ZİKRETMEK

Mübarek gecelerde Rabbimizi zikretmeye daha çok önem verilmelidir.

ayet-i kerîmede buyrulur: "Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle, sabah-akşam Rabbini an. Gafillerden olma!" (el- A'raf, 205)

"Rabbinin ismini zikret ve bütün varlığınla O'na yönel." (el-Müzzemmil, 8)

"...Allah'ı zikretmek, elbette en büyük (ibadet)'tir..." (el-Ankebut, 45)

Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurur:

"Allah'ı sevmenin alameti, Allah Teala'yı zikretmeyi sevmektir." (Suyutî, el-Camiu's-Sağîr, II, 52)

"Yeryüzünde Allah Allah diyen biri var oldukça, kıyamet kopmayacaktır." (Müslim, Îman, 234/148)

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