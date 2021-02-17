17 Şubat 2021 Çarşamba 11:36 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 11:36

Regaip Kandilinde oruç tutulur mu? sorusunun cevabı, bu mübarek gün öncesinde yoğun olarak araştırılıyor. Regaip Kandili Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu mübarek gecede Yüce Allah'ın rahmet, merhamet ve bağışı insanlığın üzerine yağar. Hicri takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Peki Regaip kandilinde kaç gün oruç tutulur? Regaip Kandili'nde oruç tutmanın fazileti nedir? İşte konu hakkında merak edilenler...

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Regaip gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi çeşitli ibadetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Tüm kandillerde olduğu gibi Regaip kandilinin gündüzünde de oruç tutmak çok sevaptır. Bağışlanmak için büyük bir fırsat olan bu mübarek günde oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve bu geceyi ibadetle geçirmek çok faziletlidir. Kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalıdır. Peki , Regaip kandilinde kaç gün oruç tutulur? Kandil gecesinin olduğu günde mi, bir gün sonrasında mı oruç tutmalıdır?

REGAİP KANDİLİNDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubi, el-Cami', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.

Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip kandilinde yani Perşembe günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir. Bu oruç perşembe ve cuma olmak üzere 2 gün tutulacağı gibi sadece Cuma günü tutulmasını uygun görenler de vardır.

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