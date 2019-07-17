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Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları 2019! Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları başarı sıralaması yayınlandı mı?

YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte üniversite tercihi telaşına kapılan adaylar okuyacakları ya da okumak istedikleri üniversitelerdeki alan bölümlerle ilgili araştırmalara başladılar. YSK 2019 tercihleri 23 Temmuz ve 29 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacağından adaylar okuyacakları üniversitelerle ilgili kararlarını bir an önce vermek istiyor. İstanbul’da okumak isteyen adayların merak ettikleri okulların başında Bahçeşehir Üniversitesi geliyor. Öğrenciler, ‘2019 Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları nedir? Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları başarı sıralaması yayınlandı mı?’ sorularına yanıt arıyor. Türkiye’nin en köklü vakıf üniversitelerinden olan Bahçeşehir Üniversitesi’nin 2019 başarı sıralaması ve taban puanları merak ediliyor. Merak ettiğiniz soruların ayrıntılarını haberimizde sizler için derledik.

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‘2019 Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları nedir? Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları başarı sıralaması yayınlandı mı?’ sorularına eğitim hayatlarına İstanbul’da devam etmek isteyen öğrenciler tarafından yanıt aranıyor. YSK 2019 tercihleri 23 Temmuz ve 29 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacağından adaylar okuyacakları üniversitelerle ilgili kararlarını bir an önce vermek istiyor. İstanbul’da okumak isteyen adayların merak ettikleri okulların başında Bahçeşehir Üniversitesi geliyor. İstanbul’da okumak isteyen adayların merak ettikleri okulların başında Bahçeşehir Üniversitesi geliyor. 2019 YKS sınav sonuçları sonrası Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları dahil olmak üzere alan ve bölüm başarı sıralaması henüz yayınlanmadı. Fikir sahibi olmanız açısından haberimizin detaylarında 2018 taban puanları bakarak hangi bölümlerde okuyabileceğinize karar verebilirsiniz. İşte detaylar…

2019 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TABAN VE TAVAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
 
2019 Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. Bahçeşehir Üniersitesi'nde okumak isteyenler için 2018 yılının taban ve tavan puanlarını haberimizde derledk.

İŞTE 2018 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

Program Adı      Puan T. Kont.     2018 Başarı S.    2018 Taban P.

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)            SAY        54           ....         

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu)            SAY        6             ....         

Eğitim Bilimleri Fakültesi                                                         

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)       SAY        10                          

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)        SAY        2             101000  341,09327

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)             DİL         21           63100    227,78205

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)             DİL         6             4490      445,96706

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL         28           21900    355,07846

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)     SÖZ        7                            

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)     SÖZ        3             3260      421,81686

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)        SÖZ        20           295000  286,14403

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) EA          7                            

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)  EA          6             32000    382,26065

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli)    EA          42           299000  273,64263

Hukuk Fakültesi (Ücretli)             EA          111         172000  304,75253

Hukuk Fakültesi (Burslu)              EA          20           1110      468,85926

Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) EA          5             18800    398,80152

Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) EA          64           77500    346,15055

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi                                                        

Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)       EA          9                            

Ekonomi (İngilizce) (Burslu)        EA          5             22300    393,83506

Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)          EA          40           720000  211,84895

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli)   EA          16                          

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)   EA          4             22900    393,07847

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)      EA          24           422000  253,52844

İşletme (İngilizce) (Ücretli)         EA          43                          

İşletme (İngilizce) (Burslu)          EA          9             20800    395,80445

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)             EA          38           275000  278,40675

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)       EA          5                            

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)        EA          2             45600    369,29498

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)           EA          15                          

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)        EA          71           438000  251,35525

Psikoloji (İngilizce) (Burslu)         EA          9             4440      432,21916

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)           EA          10           48900    366,45073

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) EA          25                          

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA          5             24400    390,97002

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)    EA          20           253000  283,19232

Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli)       EA          15           729000  205,23751

Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)       EA          4             25800    389,23571

Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)          EA          25           521000  241,20877

Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli)   EA          4                            

Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu)    EA          2             36900    377,29602

Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)      EA          18                          

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli)    EA          33                          

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)     EA          7             27300    387,39263

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)       EA          32           310000  271,53530

İletişim Fakültesi                                                          

Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)               SAY        40           382000  231,14055

Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu)                SAY        7             41000    418,18464

Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)   SAY        20           204000  277,70647

Halkla İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)             SÖZ        20           771000  231,69468

Halkla İlişkiler (İngilizce) (Burslu)              SÖZ        6             3200      422,21284

Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ        35           643000  243,86150

İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)        SÖZ        15                          

İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu)         SÖZ        4             2080      431,00734

İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)           SÖZ        25           356000  276,84869

Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli)  SÖZ        25           721000  236,39027

Reklamcılık (İngilizce) (Burslu)   SÖZ        6             2080      430,95320

Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli)      SÖZ        30           363000  275,87127

Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli)            SÖZ        29           779000  230,96767

Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu)             SÖZ        7             841         449,24285

Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli)                SÖZ        29           334000  280,13088

Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) SÖZ        20           819000  226,95357

Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) SÖZ        5             2280      428,76127

Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli)    SÖZ        25           480000  260,99560

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi                                               

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)    SAY        20                          

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Burslu)     SAY        4             52900    398,81154

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)       SAY        20           231000  267,38856

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)             EA          49                          

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)              EA          9             40400    373,86782

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) EA          18           ....         

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) EA          18           408000  255,42071

Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)       SAY        45                          

Mimarlık (İngilizce) (Burslu)        SAY        9             31500    435,54763

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)          SAY        18           ....         

Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli)          SAY        18           94200    347,67619

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi                                                          

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)          SAY        42           174000  291,09832

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)           SAY        10           9410      487,39313

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)              SAY        48           74700    369,25547

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)    SAY        7                            

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)     SAY        6             35400    428,03520

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)        SAY        45                          

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)        SAY        25           238000  264,98548

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)        SAY        9             22100    454,43762

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)           SAY        55           119000  325,53360

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)            SAY        71           224000  270,06952

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)             SAY        10           22400    453,84090

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)                SAY        19           48300    406,02507

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)            SAY        5                            

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)             SAY        4             42900    414,82456

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)               SAY        35                          

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY        17                          

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)  SAY        5             39100    421,51898

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)    SAY        33           95200    346,68587

İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)              SAY        50           291000  250,16326

İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)              SAY        9             26100    446,10840

İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY        34           79400    363,66303

Matematik (İngilizce) (Burslu)   SAY        10           116000  327,71142

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)     SAY        35           284000  251,80901

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)      SAY        8             29500    439,27779

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)         SAY        40           128000  319,25640

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)            SAY        20                          

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)            SAY        5             30400    437,55197

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)               SAY        25           137000  312,78922

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)               SAY        52           215000  273,33698

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY        10           17900    464,22856

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)   SAY        38           84700    357,69872

Sağlık Bilimleri Fakültesi                                                          

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)               SAY        21                          

Beslenme ve Diyetetik (Burslu)                SAY        7             51300    401,46160

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)   SAY        21           70500    374,46711

Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli)   SAY        21           393000  228,92574

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli)          SAY        13                          

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)           SAY        4             46400    409,01240

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)              SAY        10           ....         

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli)              SAY        13           246000  262,50007

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)  SAY        10                          

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)  SAY        5             65100    381,43633

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)     SAY        39           343000  238,63520

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli)             SAY        8                            

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)             SAY        5             49500    404,02839

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY        37           337000  239,75702

Hemşirelik (Ücretli)        SAY        5                            

Hemşirelik (Burslu)         SAY        5             98300    343,70612

Hemşirelik (%50 İndirimli)           SAY        40           421000  214,41563

Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY        8             2490      517,46763

Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli)   SAY        74           19200    461,08198

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu                                                        

Gastronomi (Ücretli)     SÖZ        42           901000  203,84835

Gastronomi (Burslu)      SÖZ        8             8070      402,83620

Gastronomi (%50 İndirimli)         SÖZ        30           268000  290,76466

Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)            SAY        36           ....         

Pilotaj (İngilizce) (Burslu)             SAY        4             ....         

Program Adı      Puan T. 2019 Kont.          2018 Basarı S.    2018 Taban P.

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu                                                             

Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)           TYT         4             ....         

Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)              TYT         40           ....         

Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)           TYT         4             282000  322,52320

Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)              TYT         40           1426000               209,83510

Anestezi (Burslu)            TYT         6             208000  342,80596

Anestezi (%50 İndirimli)               TYT         58           883000  248,13810

Çocuk Gelişimi (Burslu) TYT         5             175000  354,22396

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)   TYT         49           1499000               205,00217

Diş Protez Teknolojisi (Burslu)   TYT         3             ....         

Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)     TYT         30           ....         

Diyaliz (Burslu)  TYT         4             327000  312,81281

Diyaliz (%50 İndirimli)    TYT         40           1676000               192,26480

Fizyoterapi (Burslu)        TYT         5             125000  376,58826

Fizyoterapi (%50 İndirimli)          TYT         49           857000  250,23041

İlk ve Acil Yardım (Burslu)            TYT         5             204000  343,90843

İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli)               TYT         49           685000  265,45801

Odyometri (Burslu)        TYT         4             188000  349,38675

Odyometri (%50 İndirimli)           TYT         40           1343000               215,29511

Optisyenlik (Burslu)       TYT         3             ....         

Optisyenlik (%50 İndirimli)          TYT         30           ....         

Radyoterapi (Burslu)     TYT         4             378000  303,58613

Radyoterapi (%50 İndirimli)        TYT         40                          

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)    TYT         2             385000  302,44618

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)       TYT         20                          

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)  TYT         5             377000  303,79118

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli)     TYT         49           1623000               196,48294

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)      TYT         4             381000  302,97669

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)        TYT         40           1743000               176,39765

34 kişinin yaralandığı midibüs kazası saniye saniye kaydedildi

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