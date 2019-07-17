Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları 2019! Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları başarı sıralaması yayınlandı mı?
YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte üniversite tercihi telaşına kapılan adaylar okuyacakları ya da okumak istedikleri üniversitelerdeki alan bölümlerle ilgili araştırmalara başladılar. YSK 2019 tercihleri 23 Temmuz ve 29 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacağından adaylar okuyacakları üniversitelerle ilgili kararlarını bir an önce vermek istiyor. İstanbul’da okumak isteyen adayların merak ettikleri okulların başında Bahçeşehir Üniversitesi geliyor. Öğrenciler, ‘2019 Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları nedir? Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları başarı sıralaması yayınlandı mı?’ sorularına yanıt arıyor. Türkiye’nin en köklü vakıf üniversitelerinden olan Bahçeşehir Üniversitesi’nin 2019 başarı sıralaması ve taban puanları merak ediliyor. Merak ettiğiniz soruların ayrıntılarını haberimizde sizler için derledik.
‘2019 Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları nedir? Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları başarı sıralaması yayınlandı mı?’ sorularına eğitim hayatlarına İstanbul’da devam etmek isteyen öğrenciler tarafından yanıt aranıyor. YSK 2019 tercihleri 23 Temmuz ve 29 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacağından adaylar okuyacakları üniversitelerle ilgili kararlarını bir an önce vermek istiyor. İstanbul’da okumak isteyen adayların merak ettikleri okulların başında Bahçeşehir Üniversitesi geliyor. İstanbul’da okumak isteyen adayların merak ettikleri okulların başında Bahçeşehir Üniversitesi geliyor. 2019 YKS sınav sonuçları sonrası Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları dahil olmak üzere alan ve bölüm başarı sıralaması henüz yayınlanmadı. Fikir sahibi olmanız açısından haberimizin detaylarında 2018 taban puanları bakarak hangi bölümlerde okuyabileceğinize karar verebilirsiniz. İşte detaylar…
İŞTE 2018 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Program Adı Puan T. Kont. 2018 Başarı S. 2018 Taban P.
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) SAY 54 ....
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 6 ....
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 10
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) SAY 2 101000 341,09327
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) DİL 21 63100 227,78205
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) DİL 6 4490 445,96706
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 28 21900 355,07846
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 7
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) SÖZ 3 3260 421,81686
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 20 295000 286,14403
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) EA 7
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) EA 6 32000 382,26065
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 42 299000 273,64263
Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 111 172000 304,75253
Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 20 1110 468,85926
Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) EA 5 18800 398,80152
Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) EA 64 77500 346,15055
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) EA 9
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) EA 5 22300 393,83506
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 40 720000 211,84895
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) EA 16
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) EA 4 22900 393,07847
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 24 422000 253,52844
İşletme (İngilizce) (Ücretli) EA 43
İşletme (İngilizce) (Burslu) EA 9 20800 395,80445
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 38 275000 278,40675
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) EA 5
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 2 45600 369,29498
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 15
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA 71 438000 251,35525
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA 9 4440 432,21916
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 10 48900 366,45073
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) EA 25
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA 5 24400 390,97002
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 20 253000 283,19232
Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) EA 15 729000 205,23751
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) EA 4 25800 389,23571
Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 25 521000 241,20877
Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) EA 4
Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) EA 2 36900 377,29602
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 18
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) EA 33
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) EA 7 27300 387,39263
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 32 310000 271,53530
İletişim Fakültesi
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) SAY 40 382000 231,14055
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) SAY 7 41000 418,18464
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 20 204000 277,70647
Halkla İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 20 771000 231,69468
Halkla İlişkiler (İngilizce) (Burslu) SÖZ 6 3200 422,21284
Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 35 643000 243,86150
İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 15
İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) SÖZ 4 2080 431,00734
İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 25 356000 276,84869
Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 25 721000 236,39027
Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) SÖZ 6 2080 430,95320
Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 30 363000 275,87127
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 29 779000 230,96767
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) SÖZ 7 841 449,24285
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 29 334000 280,13088
Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 20 819000 226,95357
Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) SÖZ 5 2280 428,76127
Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 25 480000 260,99560
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) SAY 20
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Burslu) SAY 4 52900 398,81154
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 20 231000 267,38856
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) EA 49
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) EA 9 40400 373,86782
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 18 ....
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) EA 18 408000 255,42071
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) SAY 45
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 9 31500 435,54763
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 18 ....
Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 18 94200 347,67619
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 42 174000 291,09832
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10 9410 487,39313
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 48 74700 369,25547
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 7
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 6 35400 428,03520
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 45
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 25 238000 264,98548
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 9 22100 454,43762
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 55 119000 325,53360
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 71 224000 270,06952
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10 22400 453,84090
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 19 48300 406,02507
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 5
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 42900 414,82456
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 35
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 17
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5 39100 421,51898
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 33 95200 346,68587
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 50 291000 250,16326
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 9 26100 446,10840
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 34 79400 363,66303
Matematik (İngilizce) (Burslu) SAY 10 116000 327,71142
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 35 284000 251,80901
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 8 29500 439,27779
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 40 128000 319,25640
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 20
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 5 30400 437,55197
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 25 137000 312,78922
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 52 215000 273,33698
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10 17900 464,22856
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 38 84700 357,69872
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) SAY 21
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY 7 51300 401,46160
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) SAY 21 70500 374,46711
Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) SAY 21 393000 228,92574
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 13
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) SAY 4 46400 409,01240
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 10 ....
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 13 246000 262,50007
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) SAY 10
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY 5 65100 381,43633
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) SAY 39 343000 238,63520
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) SAY 8
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) SAY 5 49500 404,02839
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 37 337000 239,75702
Hemşirelik (Ücretli) SAY 5
Hemşirelik (Burslu) SAY 5 98300 343,70612
Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 40 421000 214,41563
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 8 2490 517,46763
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 74 19200 461,08198
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Gastronomi (Ücretli) SÖZ 42 901000 203,84835
Gastronomi (Burslu) SÖZ 8 8070 402,83620
Gastronomi (%50 İndirimli) SÖZ 30 268000 290,76466
Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) SAY 36 ....
Pilotaj (İngilizce) (Burslu) SAY 4 ....
Program Adı Puan T. 2019 Kont. 2018 Basarı S. 2018 Taban P.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) TYT 4 ....
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) TYT 40 ....
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) TYT 4 282000 322,52320
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 40 1426000 209,83510
Anestezi (Burslu) TYT 6 208000 342,80596
Anestezi (%50 İndirimli) TYT 58 883000 248,13810
Çocuk Gelişimi (Burslu) TYT 5 175000 354,22396
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) TYT 49 1499000 205,00217
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) TYT 3 ....
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT 30 ....
Diyaliz (Burslu) TYT 4 327000 312,81281
Diyaliz (%50 İndirimli) TYT 40 1676000 192,26480
Fizyoterapi (Burslu) TYT 5 125000 376,58826
Fizyoterapi (%50 İndirimli) TYT 49 857000 250,23041
İlk ve Acil Yardım (Burslu) TYT 5 204000 343,90843
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) TYT 49 685000 265,45801
Odyometri (Burslu) TYT 4 188000 349,38675
Odyometri (%50 İndirimli) TYT 40 1343000 215,29511
Optisyenlik (Burslu) TYT 3 ....
Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 30 ....
Radyoterapi (Burslu) TYT 4 378000 303,58613
Radyoterapi (%50 İndirimli) TYT 40
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 2 385000 302,44618
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 20
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) TYT 5 377000 303,79118
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) TYT 49 1623000 196,48294
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) TYT 4 381000 302,97669
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) TYT 40 1743000 176,39765
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