Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları 2019! Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları başarı sıralaması yayınlandı mı?

‘2019 Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları nedir? Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları başarı sıralaması yayınlandı mı?’ sorularına eğitim hayatlarına İstanbul’da devam etmek isteyen öğrenciler tarafından yanıt aranıyor. YSK 2019 tercihleri 23 Temmuz ve 29 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacağından adaylar okuyacakları üniversitelerle ilgili kararlarını bir an önce vermek istiyor. İstanbul’da okumak isteyen adayların merak ettikleri okulların başında Bahçeşehir Üniversitesi geliyor. İstanbul’da okumak isteyen adayların merak ettikleri okulların başında Bahçeşehir Üniversitesi geliyor. 2019 YKS sınav sonuçları sonrası Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları dahil olmak üzere alan ve bölüm başarı sıralaması henüz yayınlanmadı. Fikir sahibi olmanız açısından haberimizin detaylarında 2018 taban puanları bakarak hangi bölümlerde okuyabileceğinize karar verebilirsiniz. İşte detaylar…

2019 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TABAN VE TAVAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2019 Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. Bahçeşehir Üniersitesi'nde okumak isteyenler için 2018 yılının taban ve tavan puanlarını haberimizde derledk.

İŞTE 2018 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

Program Adı Puan T. Kont. 2018 Başarı S. 2018 Taban P.

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) SAY 54 ....

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 6 ....

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 10

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) SAY 2 101000 341,09327

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) DİL 21 63100 227,78205

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) DİL 6 4490 445,96706

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 28 21900 355,07846

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 7

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) SÖZ 3 3260 421,81686

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 20 295000 286,14403

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) EA 7

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) EA 6 32000 382,26065

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 42 299000 273,64263

Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 111 172000 304,75253

Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 20 1110 468,85926

Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) EA 5 18800 398,80152

Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) EA 64 77500 346,15055

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) EA 9

Ekonomi (İngilizce) (Burslu) EA 5 22300 393,83506

Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 40 720000 211,84895

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) EA 16

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) EA 4 22900 393,07847

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 24 422000 253,52844

İşletme (İngilizce) (Ücretli) EA 43

İşletme (İngilizce) (Burslu) EA 9 20800 395,80445

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 38 275000 278,40675

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) EA 5

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 2 45600 369,29498

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 15

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA 71 438000 251,35525

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA 9 4440 432,21916

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 10 48900 366,45073

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) EA 25

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA 5 24400 390,97002

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 20 253000 283,19232

Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) EA 15 729000 205,23751

Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) EA 4 25800 389,23571

Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 25 521000 241,20877

Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) EA 4

Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) EA 2 36900 377,29602

Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 18

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) EA 33

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) EA 7 27300 387,39263

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 32 310000 271,53530

İletişim Fakültesi

Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) SAY 40 382000 231,14055

Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) SAY 7 41000 418,18464

Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 20 204000 277,70647

Halkla İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 20 771000 231,69468

Halkla İlişkiler (İngilizce) (Burslu) SÖZ 6 3200 422,21284

Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 35 643000 243,86150

İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 15

İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) SÖZ 4 2080 431,00734

İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 25 356000 276,84869

Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 25 721000 236,39027

Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) SÖZ 6 2080 430,95320

Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 30 363000 275,87127

Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 29 779000 230,96767

Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) SÖZ 7 841 449,24285

Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 29 334000 280,13088

Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 20 819000 226,95357

Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) SÖZ 5 2280 428,76127

Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 25 480000 260,99560

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) SAY 20

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Burslu) SAY 4 52900 398,81154

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 20 231000 267,38856

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) EA 49

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) EA 9 40400 373,86782

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 18 ....

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) EA 18 408000 255,42071

Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) SAY 45

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 9 31500 435,54763

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 18 ....

Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 18 94200 347,67619

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 42 174000 291,09832

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10 9410 487,39313

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 48 74700 369,25547

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 7

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 6 35400 428,03520

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 45

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 25 238000 264,98548

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 9 22100 454,43762

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 55 119000 325,53360

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 71 224000 270,06952

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10 22400 453,84090

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 19 48300 406,02507

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 5

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 42900 414,82456

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 35

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 17

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5 39100 421,51898

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 33 95200 346,68587

İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 50 291000 250,16326

İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 9 26100 446,10840

İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 34 79400 363,66303

Matematik (İngilizce) (Burslu) SAY 10 116000 327,71142

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 35 284000 251,80901

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 8 29500 439,27779

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 40 128000 319,25640

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 20

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 5 30400 437,55197

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 25 137000 312,78922

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 52 215000 273,33698

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10 17900 464,22856

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 38 84700 357,69872

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) SAY 21

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY 7 51300 401,46160

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) SAY 21 70500 374,46711

Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) SAY 21 393000 228,92574

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 13

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) SAY 4 46400 409,01240

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 10 ....

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 13 246000 262,50007

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) SAY 10

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY 5 65100 381,43633

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) SAY 39 343000 238,63520

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) SAY 8

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) SAY 5 49500 404,02839

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 37 337000 239,75702

Hemşirelik (Ücretli) SAY 5

Hemşirelik (Burslu) SAY 5 98300 343,70612

Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 40 421000 214,41563

Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 8 2490 517,46763

Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 74 19200 461,08198

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi (Ücretli) SÖZ 42 901000 203,84835

Gastronomi (Burslu) SÖZ 8 8070 402,83620

Gastronomi (%50 İndirimli) SÖZ 30 268000 290,76466

Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) SAY 36 ....

Pilotaj (İngilizce) (Burslu) SAY 4 ....

Program Adı Puan T. 2019 Kont. 2018 Basarı S. 2018 Taban P.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) TYT 4 ....

Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) TYT 40 ....

Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) TYT 4 282000 322,52320

Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 40 1426000 209,83510

Anestezi (Burslu) TYT 6 208000 342,80596

Anestezi (%50 İndirimli) TYT 58 883000 248,13810

Çocuk Gelişimi (Burslu) TYT 5 175000 354,22396

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) TYT 49 1499000 205,00217

Diş Protez Teknolojisi (Burslu) TYT 3 ....

Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT 30 ....

Diyaliz (Burslu) TYT 4 327000 312,81281

Diyaliz (%50 İndirimli) TYT 40 1676000 192,26480

Fizyoterapi (Burslu) TYT 5 125000 376,58826

Fizyoterapi (%50 İndirimli) TYT 49 857000 250,23041

İlk ve Acil Yardım (Burslu) TYT 5 204000 343,90843

İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) TYT 49 685000 265,45801

Odyometri (Burslu) TYT 4 188000 349,38675

Odyometri (%50 İndirimli) TYT 40 1343000 215,29511

Optisyenlik (Burslu) TYT 3 ....

Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 30 ....

Radyoterapi (Burslu) TYT 4 378000 303,58613

Radyoterapi (%50 İndirimli) TYT 40

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 2 385000 302,44618

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 20

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) TYT 5 377000 303,79118

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) TYT 49 1623000 196,48294

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) TYT 4 381000 302,97669

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) TYT 40 1743000 176,39765