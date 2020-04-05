05 Nisan 2020 Pazar 14:11 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 14:11

7 Nisan Salı günü idrak edilecek olan Berat gecesinde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, 'Berat gecesi namazı kaç rekat? Berat kandili namazı nasıl kılınır? sorularının cevaplarını araştırıyor. Ramazan ayına girmeden önce son kandil olan Berat gecesinde müminler dualar ve ibadetler edecekler. Tövbe etmek ve af dilemek isteyenler için müthiş bir fırsat olan bu mübarek gecede namaz kılmak isteyenler için Berat gecesi namazının nasıl kılındığını haberimizde derledik. İşte Berat kandili gecesi namazı kılınışı ve okunacak dualar.

Rivayete göre 30 kadar sahabi bu namazla ilgili benzer şeyler söylemiştir:

“Her kim bu namazı berat gecesi kılar ise. Allah-u Teala’nın yetmiş rahmet nazarı ona ulaşır. Her nazarda kendisinin yetmiş ihtiyacı yerine gelir. Bunların en küçüğü Allah-u Teala’nın mağfiretidir.”

Peki Berat Kandili namazı nasıl kılınır? İşte Berat gecesi namazının kılınışı ve okunacak dualar:

BERAT GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat gecesinde tesbih namazı kılınabilir. Beraet kandili gecesinde 100 rekatlı hayır namazı vardır ki, kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nail olur.

Namaza şöyle niyet edilir: "Ya Rabbi, niyet ettim senin rıza-i şerifin için namaza. Beni afv-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip süeda defterine kaydeyle, Allahü Ekber"

Her rekatta Fatiha'dan sonra 10 İhlas suresi okunur. İki rekatta bir selam verilerek 100 rekata tamamlanır.

10 REKAT DA KILINABİLİR

Berat Kandili namazı her rekatta 100 İhlas suresi okumak suretiyle 10 rekat olarak da kılınabilir.

Namazdan sonra okunacak duaları: (Hz. Allâh’ın HÛ ism-i şerîfinin ebced hesâbına göre adedi olan) 11 şey, (TÂHÂ’nın ebced hesâbıyla adedi olan) 14 kere okunur. (TÂHÂ Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz’in ismidir.

İstiğfâr-ı şerîf: 14 kere

Salevât-ı şerîfe: 14 kere

Fâtiha-i şerîfe (besmeleyle): 14 kere

Âyetü’l-Kürsî (besmeleyle): 14 kere

Lekad câeküm...’ (besmeleyle): 14 kere

14 kere ’Yâsîn’ dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerîf

İhlâs-ı şerîf (besmeleyle): 14 kere

Kul eûzu birabbil-felak...’ (besmeleyle): 14 kere

Kul eûzu birabbin-nâs...’ (besmeleyle): 14 kere

Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym: 14 kere

Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir): 14 kere

Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî’ıl-ehvâali ve’l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî’alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî’ıs-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa ındeke a’led-derecâat ve tübelliğunâa bihâa aksa’l gaayâat. Min cemî’ıl-hayrâti fi’l-hayâati ve ba’del-memâat. İnneke alâa külli şey’in kadiyr.“

Mânâsı: Allâh’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2020?

2020 yılında Berat Kandili 7 Nisan Salı günü idrak edilecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020