10 Aralık 2020 Perşembe 16:35 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 16:35

Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtı Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi araştırılmaya başlandı. Hafta sonu kesintisiz 56 saat boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Cuma akşamından itibaren başlıyor. Peki Cuma günü sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Cuma günü başlayan Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili yayımlanan genelgenin detayları haberimizde yer alıyor.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ve İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge detayları vatandaşların gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Buna göre Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma günü sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? İşte detaylar...

CUMA GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma günü sokağa çıkma yasağının saat 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar uygulanacağını belirtti.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği Koronavirüs tedbirleri konulu genelge kapsamında, hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlıyor. Kısıtlama ertesi gün sabah saat 05.00'te sona eriyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

* Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.

* Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21:00’den Pazartesi sabahı saat 05:00’e kadar kesintisiz devam edecektir.

* Bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

* Sokağa çıkma yasağı süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

* Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacaktır. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

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