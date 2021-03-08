08 Mart 2021 Pazartesi 11:36 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 11:36

Her yıl Mart ayının 8'inde kutlanan kadınlar günü bugün kutlanıyor. Bu özel ve anlamlı günde Okul öncesi Kadınlar Günü sanat etkinlikleri, anaokulu ve okul öncesi öğretmenleri tarafından araştırılıyor. Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı olan bu özel gün, Amerika'nın New York kentinde, fabrtikada çalışan yüzlerce kadının insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için yaptığı grev sonucu yanarak ölmelerini anmak için ilan edilmiştir. İşte Dünya Kadınlar Günü boyama etkinlikleri ve Okul öncesi Kadınlar Günü sanat etkinlikleri

Her yıl Mart ayının 8'inde kutlanan kadınlar günü bugün kutlanıyor. Bu özel ve anlamlı günde Okul öncesi Kadınlar Günü sanat etkinlikleri, anaokulu ve okul öncesi öğretmenleri tarafından araştırılıyor. Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı olan bu özel gün, Amerika'nın New York kentinde, fabrtikada çalışan yüzlerce kadının insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için yaptığı grev sonucu yanarak ölmelerini anmak için ilan edilmiştir. İşte Dünya Kadınlar Günü boyama etkinlikleri ve Okul öncesi Kadınlar Günü sanat etkinlikleri

OKUL ÖNCESİ KADINLAR GÜNÜ SANAT ETKİNLİKLERİ





DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BOYAMA ETKİNLİKLERİ

Okul öncesi sınıflara öğretmenleri tarafından Kadınlar Günü için boyama veya renkli kartonlardan kadın temalı çalışmalar yaptıtılıyor. Özellikle boyama etkinlikleri, okul öncesi çocuklar tarafından çok sevilen uygulama oluyor.

ANNEYE KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Cennet anaların ayakları altındadır... Tüm annelerin ve anne adaylarının Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler kadınlar günün kutlu olsun.

Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin, annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın, seni çok seviyorum kadınlar günün kutlu olsun.

Senin sevgin dünyamı ısıtаn tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Vаrlığınlа mutluyum. Kаdınlаr günün kutlu olsun sevgili anneciğim.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır.

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir. Bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can vermiş, bu olaylardan 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl "Kadın Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

1975 yılında Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Yapılan etkinlikler kapsamında Birleşmiş Milletler, 8 Mart'ı "Dünya Kadın Günü" olarak kutlamaya başladı. İki yıl sonra 1977 de, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 8 Mart, "kadın hakları, uluslararası barış günü" olarak kabul edildi.

Bu kabule gerekçe olarak iki temel neden gösterildi. Bunlar: dünya barışının korunması, sosyal gelişim ve temel insan haklarının kullanılması için kadınların da eşitlik ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlama gereksinimi idi. Kadınlara eşit hakların verilmesinin dünya barışını güçlendireceği kabul edildi.

Günümüzde Dünya Kadınlar Günü, kadınlar açısından daha farklı anlamlar taşımaktadır. Artık 8 Mart, kadın hakları açısından bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanmasını sağlayan özel bir gündür. Dünya genelinde kadın hakları alanında son yıllarda olumlu gelişmeler sağlansa bile kadınlar açısından bir çok sorun hala çözülebilmiş değildir. Dünyadaki en yoksul insanların büyük bir çoğunluğu hala kadındır. Dünyadaki eğitim almamış insanların büyük çoğunluğu (2/3'si) yine kadınlardır.