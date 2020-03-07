Dünya Kadınlar Günü resimli mesajlar: Kadınlar Günü sözleri, en anlamlı kutlama mesajları

07 Mart 2020 Cumartesi 08:06 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 08:06

Dünya Kadınlar Günü resimli mesajları ve Kadınlar Günü sözleri, en anlamlı kutlama mesajları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye'de 1921 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. Bu tarihten itibaren büyük ilgi ile beklenen Dünya Kadınlar Günü'nde ile eşine, sevgilisine, annesine veya arkadaşına mesaj göndermek, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak isteyenler en güzel, en alamlı kutlama mesajını bulmak istiyor. Bizde sizler için en güzel Dünya Kadınlar Günü mesajlarını derledik. İşte tüm merak edilenler..

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR

KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ, EN ANLAMLI KUTLAMA MESAJLARI

Toplumun beklentilerinin ışığınızı azaltmasına izin vermeyin. Kendinizi sevin, sevgi ve ışığa layık olduğunuzu bilin ve sesinizin önemli olduğunu anlayın! 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Tüm günler gibi bugün de ne kadar özel olduğunuzu hissetmeye hakkınız var. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz ... En derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabilirsiniz… Güçlü, güzel, şefkatli, sevgi dolu, merhametli… Kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlasınız! Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz umutla dolu yarınlara olsun…"

“Dünyada her şey kadının eseridir.” Mustafa Kemal Atatürk

"Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."

Kadınlar bu dünyadaki mutluluğun tek sebebidir. Bize hayatı muhteşem kılan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz kutlu olsun.

Onlar; sevimli kızlarımız, tatlı kız kardeşlerimiz, güzel sevgililerimiz, sevgili eşlerimiz, mükemmel annelerimiz… Onlar hayatımızın anlamı… Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun!

Yetenekli, canlı, iddialı, duygusal, güzel ve zeki… Bu muhteşem özellikleriniz insanlara ilham veriyor! Muhteşem kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Hayatı güzelleştiren ve mükemmel kılan kadınlardır. Onlara toplumdaki tüm işlere katılma fırsatı vererek saygı gösterin. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun!

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1917 Bolşevik Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirildi.

Adı da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak belirlendi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.