20 Temmuz 2021 Salı 17:48 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 17:48

Kurban bayramının 2. günü kurban kesilir mi? sorusunun yanıtı, bayramın ilk günü kurban kesemeyen Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Kurban, Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Bayramın ilk günü yoğunluktan dolayı kurban kesemeyen vatandaşlar "Kurban ne zamana kadar kesilebilir?" şeklinde araştırmaya koyuldu. İşte Kurban bayramının 2. günü kurban kesmenin hükmü.

KURBAN BAYRAMININ 2. GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

Kurban, bayram namazı kılındıktan sonra dilenen herhangi bir vakitte kesilebilir. Arefe günü kesim günü olarak kabul edilmez. Bayram namazından 4. günün gün batımına kadar kesilen kurbanlar Şafilere göre kabul edilmektedir.

Kurban kesim zamanı Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, bayram namazı kılınan alanlarda bayram namazının kılınmasından sonra olur. Bayram namazı kılınmayan alanlardaysa fecirden bir başka ifade ile sabah namazı vaktinin girmesinin ardından başlar.

KURBAN, NE ZAMANA KADAR KESİLEBİLİR?

Hanefîlere göre ise bayramın üçüncü gününün akşamına kadar devam eder. Bu süre zarfı içerisinde gece ve gündüz zamanlarında kurban kesilmesinde bir sakınca yoktur. Ancak kurbanların gündüz vakitleri içerisinde kesilmesi çok daha uygun olmaktadır.

Şâfiîlere göreyse dördüncü günü, gün batımı süresine kadar kesilmesinde bir sakınca görülmez.

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

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