Sevmek Zamanı Firuze kimdir? Deniz Işın nereli, kaç yaşında? İşte Deniz Işın dizileri

Deniz Işın, Sevmek Zamanı ile ekranlara geri döndü. Daha önce Sefirin Kızı dizisinde Sahra karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ege Üniversitesi Kimya bölümü mezunudur. Daha önce birçok yapımda rol alan oyuncu, Sevmek Zamanı dizisinde Firuze karakterini canlandırıyor. Peki Deniz Işın nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Deniz Işın dizileri

SEVMEK ZAMANI FİRUZE KİMDİR?

Feryat'ın kardeşi, Ömer'in ablası, Mehmet'in arkadaşı; Muhsin'in evlatlığıdır Firuze. Çalışkan, başarılı ve olanca masumiyetiyle iyi niyetlidir. Tek eksiği ve bu hayatta en çok merak ettiği şey ise aşık olmaktır. Martıların kanat çırpışında bulur aşkını, bir vapur yolculuğunda...

DENIZ IŞIN KIMDIR?

Diziye hem Akın'ın üvey kardeşi olarak hem de Sancar'ın doktoru olarak katılan Sahra son günlerin en merak edilen dizi karakterlerinden bir tanesi haline geldi. Aynı zamanda Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın'da aynı şekilde en merak edilen oyuncular arasında yerini aldı.

Deniz Işın 1992 İzmir doğumludur. 1.69 cm boyunda olan Işın, 54 kilogram ve mavi gözlüdür. İkizler burcu olan güzel oyuncu Ege Üniversitesi Kimya bölümü mezunudur. Yüksek Lisansta yapan genç oyuncu eğitimini Malzeme Bilimi ve Mühendisliği üzerine yapmıştır.

İstanbul ve İzmir'de 3 yıl süre ile oyunculuk eğitimi alarak farklı kurum ve kurluşlarda oyunculuk yapan güzel oyuncu daha sonrasında yan rollerde dizilerde boy göstermeye başlamıştır.

Instagram'da 45 binden fazla takipçisi olan Deniz Işın, oyunculuğa 2019 yılında ekranlara gelen Her Yerde Sen dizisinde rol alarak başladı. Önemli firmaların reklamlarında da yer alan Deniz Işın 2020 yılında Sefirin Kızı dizisinde Doktor Sahra karakteri ile yer aldı.

DENİZ IŞIN DİZİLERİ

2019 Her Yerde Sen Merve Mutlu

2020 İyi Günde Kötü Günde Seda

2020- Sefirin Kızı (Dr. Sahra Yalçın)

2021 Masumiyet (İrem Orhun)

2021- Leyla ile Mecnun (Leyla)

2022 Bizden Olur Mu? (Deniz)

2022 Sevmek Zamanı (Firuze)