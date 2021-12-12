11 Aralık 2021 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! Gönül Dağı, Elkızı, Kardeşlerim reyting sıralaması

11 Aralık 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçlarını merak ediyor. Cumartesi akşamı; Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, El Kızı, Gönül Dağı, O Ses Türkiye, Güldür Güldür Show ve Ada Masalı izleyiciyle buluştu. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 11 Aralık 2021 reyting sonuçları
11 Aralık Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Cumartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması
11 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklandı.
Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Gönül Dağı (ÖZET) aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı (ÖZET), üçüncü sırada ise Kardeşlerim yer aldı.
20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gönül Dağı (ÖZET) yer aldı.