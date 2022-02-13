13 Şubat 2022 Pazar 09:12 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 09:12

12 Şubat 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Cumartesi akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star'da Arap Saçı, FOX Tv'de Kılıbık, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 12 Şubat 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 12 Şubat reyting sıralaması

12 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Şubat 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Cumartesi akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Cumartesi akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada ise Kardeşlerim yer aldı.