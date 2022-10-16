15 Ekim 2022 Cumartesi reyting sonuçları: Gönül Dağı, Masterchef ve Kardeşlerim reyting sıralaması

15 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi akşamı Kanal D'de sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler yeni sezonun ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. TV8'de MasterChef, TRT1'de Gönül Dağı, ATV'de ise Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Fox TV'de Yasak Elma ve Star TV'de Gecenin Ucunda dizileri tekrar bölümleriyle ekrana geldi. Peki Cumartesi reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 15 Ekim 2022 Cumartesi reyting sıralaması

15 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

15 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.