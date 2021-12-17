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Medya

16 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe dizilerinin reyting sıralaması

16 Aralık 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları takip ediliyor. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçlarını merak ediyor. Perşembe akşamı yayınlanan; Güldür Güldür Show, Camdaki Kız, Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova, MasterChef Türkiye, Kara Bela ve Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Yarası gibi diziler kıyasıya mücadele verdi. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 16 Aralık 2021 reyting sonuçları

17 Aralık 2021 Cuma 09:18 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 09:18
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16 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Star Tv'de Kara Bela, FOX Tv'de Mahkum, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Show Tv'de Güldür Güldür Show reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 16 Aralık 2021 reyting sonuçları

16 Aralık Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Perşembe dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

16 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada ise Camdaki Kız Özet yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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