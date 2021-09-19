19 Eylül 2021 Pazar 11:17 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 11:17

18 Eylül 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Cumartesi akşamı; Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Ölümsüz, Yalancı, Güldür Güldür Show, Son Yaz, Gönül Dağı ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 18 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Cumartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

18 EYLÜL 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birincilikte Kardeşlerim, ikincilikte Gönül Dağı, üçüncülükte ise Kardeşlerim Özet yer aldı.



AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı , ikincilikte Kardeşlerim, üçüncülükte ise MasterChef Türkiye yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 İLK 10 PROGRAM

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