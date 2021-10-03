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Medya

2 Ekim 2021 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Son Yaz, Kardeşlerim reyting sıralaması

2 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Atv'de Kardeşlerim, Star Tv'de Eyvah Eyvah 2, FOX Tv'de Son Yaz, Tv8'de O Ses Türkiye, TRT1'de Gönül Dağı, Show Tv'de Güldür Güldür Show, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 2 Ekim 2021 reyting sonuçları

3 Ekim 2021 Pazar 09:17 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 09:17
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2 Ekim 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Cumartesi akşamı; Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür Show, Eyvah Eyvah 2, Gönül Dağı, Son Yaz ve O Ses Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 2 Ekim 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Cumartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

2 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birincilikte Kardeşlerim, ikincilikte Gönül Dağı, üçüncülükte ise Kardeşlerim (ÖZET) yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikincilikte MasterChef Türkiye, üçüncülükte ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikincilikte Kardeşlerim, üçüncülükte ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber yer aldı.

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