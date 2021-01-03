03 Ocak 2021 Pazar 09:24 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 09:24

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı belli oldu. Cumartesi akşamı ekranlarda; İbo Show (yılbaşı tekrar), Kuzey Yıldızı, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Bir annenin günahı ve MasterChef Türkiye final bölümü yayınlandı. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, dünün reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki dünün reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 2 Ocak 2021 reyting sonuçları…

Cumartesi günü TRT 1 'de Gönül Dağı, Show Tv’de Kuzey Yıldızı ilk Aşk, Star Tv’de İbo Show, FOX Tv'de ise Sen Çal Kapımı dizisi, izleyenleriyle buluştu. Öte yandan Tv8 ekranlarında ise Masterchef Türkiye’de lezzet yarışı ekranlara konuk oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

2 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Ocak 2021 Cumartesi tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi reyting sıralaması ise şöyle;

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kuzey Yıldızı İlk Aşk, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SHOW ANA HABER SHOW TV

5 KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

6 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

7 IBO SHOW STAR TV

8 MASTERCHEF TURKIYE TV8

9 HABER ONU SHOW TV

10 IBO SHOW OZET STAR TV