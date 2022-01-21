21 Ocak 2022 Cuma 10:33 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 10:33

20 Ocak reyting sonuçları açıklandı. Perşembe akşamı televizyonlarda Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Berlin Kaplanı, Mahkum, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Güldür Güldür Show ve O Ses Türkiye ekrana geldi. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 20 Ocak 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 20 Ocak reyting sıralaması

20 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

20 Ocak 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Mahkum, ikinciliği Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncülüğü Bir Zamanlar Çukurova aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

Mahkum 6. bölüm izle full hd tek parça!

1 MAHKUM FOX

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

4 CAMDAKI KIZ KANAL D

5 ESRA EROL'DA ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

8 MAHKUM (OZET) FOX

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MAHKUM FOX

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MAHKUM (OZET) FOX

5 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

6 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

7 ESRA EROL'DA ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

10 ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MAHKUM FOX

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MAHKUM (OZET) FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

7 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

8 ESRA EROL'DA ATV

9 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

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