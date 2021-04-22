22 Nisan 2021 Perşembe 11:08 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 11:08

Çarşamba reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? sorusunun cevabı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen 21 Nisan reyting sonuçları 2021 reklam verenler ve yapımcılar tarafından da merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Çarşamba reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 21 Nisan 2021 Kuruluş Osman, Masumiyet, Doğduğun Ev Kaderindir, Benim Adım Melek ve Seni Çok Bekledim reyting sıralaması

21 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Kuruluş Osman (Özet), üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Masumiyet, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

6 HAVA DURUMU ATV

7 MASUMIYET FOX

8 SADAKATSIZ (TKR) KANAL D

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 BENIM ADIM MELEK TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 MASUMIYET FOX

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 SADAKATSIZ (TKR) KANAL D

5 ESRA EROL'DA ATV

6 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

7 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

8 BENIM ADIM MELEK TRT 1

9 MASUMIYET (OZET) FOX

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

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