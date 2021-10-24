İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2021 Pazar / 18 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6153
  • EURO
    11,2367
  • ALTIN
    553.564
  • BIST100
    1479.93
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 23 Ekim 2021 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! El Kızı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler reyting sıralaması
Medya

23 Ekim 2021 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! El Kızı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler reyting sıralaması

23 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Atv'de Kardeşlerim, Star Tv'de Öldür Beni Sevgilim, FOX Tv'de El Kızı, Tv8'de O Ses Türkiye, TRT1'de Gönül Dağı ve Show Tv'de Güldür Güldür Show reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 23 Ekim 2021 reyting sonuçları

24 Ekim 2021 Pazar 12:03 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 12:03
ABONE OL

23 Ekim 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Cumartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Öldür Beni Sevgilim, El Kızı, Gönül Dağı ve O Ses Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 23 Ekim 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Cumartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

23 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

23 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Gönül Dağı (Özet) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı. İşte reyting sonuçları

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

Arka Sokaklar setinde maaş krizi büyüyor! Ünlü isim istifa etti

Aşk Mantık İntikam 18.bölüm full HD izle!

Sadakatsiz 36. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Yalancı 6. bölüm full izle PuhuTv!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.