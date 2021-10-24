23 Ekim 2021 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! El Kızı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler reyting sıralaması

24 Ekim 2021 Pazar 12:03 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 12:03

23 Ekim 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Cumartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Öldür Beni Sevgilim, El Kızı, Gönül Dağı ve O Ses Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 23 Ekim 2021 reyting sonuçları



Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Cumartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

23 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

23 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Gönül Dağı (Özet) aldı.



AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı. İşte reyting sonuçları

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

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