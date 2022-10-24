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Medya

23 Ekim 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat, Tozluyaka reyting sıralaması

23 Ekim reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı. Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Fox TV'de Tozluyaka, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Yargı, TRT 1'de Teşkilat, Star Tv'de Çok Güzel Hareketler 2 ve Show TV'de Hayat Bugün reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 23 Ekim 2022 Pazar reyting sıralaması

24 Ekim 2022 Pazartesi 10:03 - Güncelleme:
23 Ekim 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat, Tozluyaka reyting sıralaması
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23 Ekim 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Yargı, Çok Güzel Hareketler 2, Hayat Bugün, Kim Milyoner Olmak İster?, Tozluyaka, Teşkilat ve Masterchef Türkiye programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar akşamı en çok ne izlendi? İşte 23 Ekim 2022 reyting sonuçları

23 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

23 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklandı.

Total'de birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

20+ABC1 Grubu izleyicide ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

Yargı 40. bölüm izle tek parça!

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 TESKILAT TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 TOZLUYAKA FOX

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 TESKILAT (OZET) TRT 1

7 YARGI (OZET) KANAL D

8 ATV ANA HABER ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

Tozluyaka 17. Bölüm izle tek parça!

AB İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 TESKILAT TRT 1

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 TESKILAT (OZET) TRT 1

6 YARGI (OZET) KANAL D

7 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 TOZLUYAKA FOX

10 COK GUZEL HAREKETLER 2 STAR TV

Teşkilat 52. Bölüm izle tek parça!

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 TESKILAT TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 TESKILAT (OZET) TRT 1

6 YARGI (OZET) KANAL D

7 TOZLUYAKA FOX

8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

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