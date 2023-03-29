28 Mart reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Aile dizisi reytingleri

28 Mart reyting sonuçları: Kanal D'de Üç Kız Kardeş, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Star TV'de Gecenin Ucunda, Show TV'de Aile, Fox TV'de Taçsız Prenses dizisi seyirci karşısına çıktı. Geçen hafta Salı reyting sonuçlarında AB ve ABC seyirci grubunda Aile dizisi birinci sırada yer aldı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 28 Mart 2023 reyting sonuçları



28 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



28 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada ise Aile yer aldı.

AB'de listenin ilk sırasında Aile, ikinci sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aile özet bölümü yer aldı.

ABC seyirci grubunda birinci sırada Aile, ikinci sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

28 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.