3 Haziran 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe dizilerinin reyting sıralaması

04 Haziran 2021 Cuma 09:18 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 09:18

Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Perşembe akşamı Tv8'de Survivor, TRT1'de Bir Zamanlar Kıbrıs, Star Tv'de Akrep, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova ve Kanal D'de Camdaki Kız dizisi izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi dizisi ekrana geldi. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları 3 Haziran 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 3 Haziran 2021 reyting sonuçları

3 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Geçen hafta Perşembe reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MUCIZE DOKTOR FOX

7 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

8 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

9 SURVIVOR TV8

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

5 MUCIZE DOKTOR FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 SURVIVOR TV8

9 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

10 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX