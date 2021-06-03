03 Haziran 2021 Perşembe 12:35 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 12:35

Akrep 24. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Perşembe akşamı yayınlanan Akrep dizisinin son bölümde Ayşem, Aras'ın cüzdanında Duru'nun resmini görünce aşkının karşılıksız olduğunu anlar. Nikah tarihi alacakları gün Ayşem, Aras'a büyük bir sürpriz yapar. Aras, Ayşem'le evleneceğini düşünürken hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır. Akrep 24. Bölümü haberimizden kesintisiz olarak izleyebilirsiniz. Akrep 24. son bölüm Puhu Tv!

AKREP 24. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

Akrep, 24. bölümüyle 3 Haziran 2021 Perşembe akşamı Star Tv'de izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini anlatan dizinin, bölüm sonunda yayınlanan yeni bölüm tanıtımı da büyük merak uyandırdı. Akrep 25. yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

AKREP 25. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Akrep dizisi, perşembe günleri Star Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu Akrep dizisinin senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alıyor.

AKREP 24. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Akrep 24. bölümde Ferda'nın Perihan'dan alıp Ahmet'e içirdiği zehir yavaş yavaş etkisini göstermeye başlar. Ahmet ölüme yaklaşırken, kimi zaman Ferda'nın Ahmet'e aşkı ağır basar ve onu zehirlemenin kararsızlığını yaşar.

Bir yanda aşık olduğu Ahmet, diğer yanda ölüm döşeğindeki annesinin son isteği Ferda'yı zor durumda bırakır.

Efe iyileşir ancak içi Ahmet'e karşı intikam duygusu ile dolup taşar. Merve'nin karşı çıkmasına aldırış etmeden Ahmet'in 'Ferda' adını verdiği teknesini ateşe verir.

Ahmet ise teknesini yakma cüreti gösteren ismin peşine düşer. Artık hayatını yoluna koymaya başlayan Efe, Merve'ye bir teklifte bulunur.

Annesinin Aras'ın hala Duru'ya aşık olduğunu ifade eden sözleri Ayşem'in içine kurt düşürür. Ayşem, Aras'ın cüzdanında Duru'nun resmini taşıdığını görünce aşkının karşılıksız olduğunu anlar.

Tam da nikah tarihi alacakları gün Ayşem, Aras'a büyük bir sürpriz yapar. Aras, Ayşem'le nikah tarihi alacağını düşünürken hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır.

Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk gibi önemli isimlerin yer aldığı dizinin yapımını 1441 Production adına İrfan Şahin üstleniyor.

AKREP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir. Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur. Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan'ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan'ın sahip olduklarının peşindedir.

Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır! Ferda'yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem'in de Ferda'nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)'nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir. Emgen Ailesi'nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda'nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda'nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras'ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.