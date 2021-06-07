Pazar dizilerinin reyting sıralaması! 6 Haziran 2021 reyting sonuçları

07 Haziran 2021 Pazartesi 10:58 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 10:58

6 Haziran reyting sonuçları Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Pazar akşamı televizyonlarda Survivor, Menajerimi Ara, Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat ve Kefaret dizisi izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi dizisi izleyenleriyle buluştu. Reyting sonuçları, Pazar akşamı yayınlanan dizi ve haberlerin izlenme oranları TİAK tarafından belirleniyor. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 24 Mayıs 2021 reyting sonuçları

6 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

6 Haziran 2021 Pazar Günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1'de ekrana gelen "Teşkilat", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Survivor", 3.sırada "Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Teşkilat", 2.sırada "Teşkilat" dizisinin özeti, 3.sırada "Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 SURVIVOR TV8

3 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 KEFARET FOX

5 TESKILAT (OZET) TRT 1

6 YEDI BELA HUSNU (T.S) SHOW TV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 BUYUK KESIF FATIH GEMISI TRT 1

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

10 HAVA DURUMU KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 TESKILAT (OZET) TRT 1

3 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

6 BUYUK KESIF FATIH GEMISI TRT 1

7 KEFARET FOX

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

10 MENAJERIMI ARA STAR TV

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