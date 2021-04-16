Blutv ücretsiz nasıl izlenir? Blutv hafta sonu ücretsiz giriş

16 Nisan 2021 Cuma 16:20 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 16:20

Blutv hafta sonu ücretsiz giriş sayfası sinemaseverler tarafından yoğun olarak ziyaret ediliyor. Film ve dizi platformu BluTV, aldığı kararla hafta sonu bütün içeriklerinin ücretsiz izlenebileceğini açıkladı. BluTV, sosyal medyadan yaptığı duyuruya göre 16-17-18 Nisan tarihlerinde herkese ücretsiz hizmet verecek. Kampanya Nisan ayının 18'inde, gece saat 00.00'da sona erecek. Peki Blutv ücretsiz nasıl izlenir? İşte Blutv hafta sonu ücretsiz giriş linki.

BLUTV ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR?

Yüzlerce yerli, yabancı; dizi, film ve belgeseller kupon sistemi ile Cuma günü saat 09.00'dan, Pazar gecesi 23:59'a kadar ücretsiz olarak BluTV'de izlenebilecek.

BluTV'yi bu tarihlerde ücretsiz olarak izlemek isteyenlerin kayıt yaptırdıktan sonra "blutvizliyorum" şifresi ile platforma giriş yapması yeterli olacak.

BLU TV ÜCRETSİZ İZLEME KODU

Blu TV üyeliği bulunmayan kullanıcılar ŞİFRE yerine "blutvizliyorum" koduyla tüm içerikleri ücretsiz izleyebilecek.

BLU TV HAFTA SONU ÜCRETSİZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

Türkiye'nin önde gelen dijital yayın platformlarından BluTV, bu hafta sonu yerli ve yabancı yüzlerce içeriğini herkese açıyor. Artan vaka sayıları sebebiyle kısıtlamaların arttığı şu günlerde BluTV, bu süreci evde kalanlar için daha keyifli bir hale getirmeyi hedefliyor.

Yerli Dijital yayın platformu Blu TV'nin 3 günlük ücretsiz izleme kampanyası sosyal medyada gündem oldu. Blu TV tarafından yapılan açıklamada, "Artan vaka sayılarıyla birlikte sağlığımız için gelen yeni kısıtlamalarda keyfinizi yerine getirebilmek için 16-17-18 Nisan'da kapımız herkese açık. Arkanıza yaslanın ve 10.000 saatten fazla içeriğin tadını ücretsiz çıkarın. Keyifli seyirler" denildi.

2015 yılında Doğan Holding çatısı altında kurulan yerli dijital yayın platformu Blu TV, Blu TV orijinal dizileri, filmleri, programları ve belgeselleriyle 6 yıldır kullanıcılarına keyifli seyir deneyimi sunuyor. Telefondan, tabletten, bilgisayardan izlenebilen Blu TV, dünyaca ünlü Netflix gibi, Amazon Prime gibi kendi yapımı olan diziler ve filmlerin yanında yerli ve yabancı pek çok dizi ve filmin yayın haklarını da elinde bulunduruyor.

BLU TV OJİNAL DİZİ VE FİLMLERİ

BluTV'nin ilk orijinal internet dizisi 2017 tarihli Masum adlı yapımdır. BluTV'nin diğer orijinal yapımları şunlardır:

Sıfır Bir (2016-2019)

Sahipli (2017)

7 Yüz (2017)

Bartu Ben (2018)

Yaşamayanlar (2018)

Dudullu Postası (2018)

Bozkır (2018-2019)

Behzat Ç. (2019)

Pavyon (2019)

Aynen Aynen (2019)

Sokağın Çocukları (2020)

Alef (2020)

Çıplak (2020)

Saygı (2020)

Yarım Kalan Aşklar (2020)

Bonkis (2021)

Yeşilçam (2021)

Doğu (2021)

Hiç (2021)

Börü 2039 (2021)